به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز شنبه 13مردادماه 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای استانداردهای صنعت گردشگری و بهبود زیرساخت‌های پذیرایی از مسافران، اکیپ‌های نظارتی این معاونت با مشارکت نمایندگان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی بازدیدهای میدانی از مجتمع‌های بین‌راهی غرب استان را به انجام رساندند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت نقش این مجتمع‌ها در تجربه سفر گردشگران افزود: هدف از این بازدیدها، بررسی دقیق سطح کیفی خدمات و اطمینان از آمادگی تجهیزات رفاهی برای پذیرش مسافران و گردشگران است.

او خاطر نشان کرد: در این پایش‌ها، محورهای اصلی ارائه خدمات از جمله وضعیت نمازخانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز رفاهی مورد ارزیابی قرار گرفت تا ضمن رفع نواقص احتمالی، سطح خدمات مطابق با استانداردهای گردشگری ارتقا یابد.

محمدی در پایان تأکید کرد: پایش و نظارت مستمر بر مجتمع‌های گردشگری و خدماتی در سراسر استان، بخشی از برنامه‌های مدون معاونت گردشگری برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های سفر است تا شرایط مطلوبی برای تردد و اقامت مسافران و گردشگران فراهم شود.

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