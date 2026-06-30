به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی پرونده‌های تسهیلاتی، روند پرداخت تسهیلات به طرح‌های گردشگری، مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی پروژه‌ها و راهکارهای تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری یکی از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان است و تحقق این هدف نیازمند تعامل و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است.

او افزود: بررسی دقیق پرونده‌های تسهیلاتی و شناسایی موانع موجود می‌تواند به تسریع در روند پرداخت تسهیلات و پیشرفت پروژه‌های گردشگری کمک کند و زمینه را برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های در حال اجرا فراهم سازد.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری علاوه برافزایش کیفیت خدمات به گردشگران، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان خواهد داشت.

در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و بانک‌های عامل به‌منظور پیگیری پرونده‌ها و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران تأکید شد.

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