بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سلیم محمدی امروز سهشنبه 9 تیرماه 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان بازدید میدانی کارشناسان گردشگری از تأسیسات در حال ساخت در حاشیه بندرعباس، بر اهمیت راهبردی این پروژهها در تقویت اقتصاد گردشگری منطقه تأکید شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این تأسیسات با هدف کاهش تمرکز فعالیتهای گردشگری در هسته مرکزی شهر و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و زیستمحیطی مناطق پیرامونی در حال احداث هستند و پیشبینی میشود نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات گردشگری استان ایفا کنند.
محمدی اظهار کرد: تمرکز ما در این دوره بر توسعه پروژههایی است که ضمن رعایت استانداردهای محیطزیستی، ظرفیتهای جدیدی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کنند.
او افزود: احداث تأسیسات گردشگری در خارج از محدوده شهری، علاوه بر کاهش فشار بر زیرساختهای شهری، امکان بهرهمندی گردشگران از مناظر طبیعی و ظرفیتهای بومی منطقه را فراهم میکند و تجربهای متفاوت از سفر به هرمزگان ارائه میدهد.
محمدی تأکید کرد: این پروژهها با نظارت دقیق و در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی و ملاحظات پایداری زیستمحیطی در حال اجرا هستند و پس از بهرهبرداری میتوانند زمینهساز اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در مناطق پیرامونی بندرعباس باشند.
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