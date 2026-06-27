به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در ارائه خدمات، اظهار کرد: در حال طراحی و توسعه یک سوپراپلیکیشن جامع گردشگری هستیم که خدمات مورد نیاز مسافران و علاقمندان به صنایع‌دستی را به صورت یکپارچه و هوشمند در دسترس قرار دهد. نگاه راهبردی ما در این مسیر، ارتقای سطح دسترسی مشتریان به محصولات بومی و سنتی استان است؛ چراکه معتقدیم تسهیل این مسیر، موتور محرکه‌ی رونق اقتصاد گردشگری و پویایی هنرهای دستی در استان خواهد بود.

او افزود: با توجه به گسترش بسترهای خرید آنلاین، ضروری است فرآیند ارسال محصولات صنایع‌دستی برای هنرمندان و خریداران به شکلی مطمئن و مقرون‌به‌صرفه انجام شود.

شهرزاد اضافه کرد: اداره پست در این زنجیره، به عنوان یکی از بازوهای توزیع، می‌تواند ما را در اتصال مستقیم تولیدکنندگان به بازار مصرف در سراسر کشور یاری دهد. این همکاری عملاً به هنرمندان ما کمک می‌کند تا با کاهش هزینه‌های جانبی فروش، قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند و با دستیابی به بازار هدف گسترده‌تر، سهمی جدی‌تر در رونق اقتصاد گردشگری و تولیدات هنری استان ایفا کنند.

در ادامه این جلسه، ساناز رمجی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل، با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان محلی اظهار داشت: اعمال تخفیف در نرخ ارسال بسته‌های پستی، یکی از موضوعات کلیدی است که می‌تواند صنایع‌دستی استان را از نظر قیمتی، در بازار رقابتی کشور به جایگاه بهتری برساند. هدف ما این است که با همکاری پست، موانع ارسال محصولات هنری برطرف شود تا تولیدکننده بتواند با تمرکز بر کیفیت، محصول خود را به سادگی به دست مصرف‌کننده برساند.

علی نقی‌زاده، مدیرکل پست هرمزگان، با اشاره به ظرفیت شبکه پستی در پشتیبانی از اقتصاد محلی گفت: شرکت پست آمادگی دارد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های توزیع، لجستیک و تجارت الکترونیک، زمینه معرفی، عرضه و ارسال مطمئن محصولات صنایع‌دستی و خدمات فعالان گردشگری استان را فراهم کرده و در مسیر توسعه بازار و حمایت از کسب‌وکارهای بومی، همکاری مؤثری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان داشته باشد.

استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ترویجی پست، محور دیگر این نشست بود. در همین راستا، مقرر شد استفاده از تمبرهای اختصاصی با موضوع شهدای میناب، بناهای تاریخی استان و تمبرهای ویژه فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌های هرمزگان در دستور کار قرار گیرد.

در پایان این نشست، بر تشکیل یک کارگروه مشترک متشکل از کارشناسان بازاریابی و بخش‌های تخصصی دو دستگاه تأکید شد. مقرر گردید این کارگروه با بررسی دقیق فرایندهای اجرایی، تفاهم‌نامه‌ای را تدوین کنند تا زمینه‌های همکاری عملیاتی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و تسهیل در ارائه خدمات گردشگری نهایی و اجرایی شود.

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