به گزارش میراث آریا، مسعود مباشری رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بستک روز شنبه 6 تیرماه 1405 در این نشست گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از فعالان صنایعدستی ارائه کرد و مهمترین نیازها و چالشهای موجود در این حوزه را تشریح کرد.
در ادامه این نشست، برنامههای پیشبینیشده برای جذب گردشگر، معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهرستان بستک و توسعه بازار صنایعدستی موردبررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
محمد جلالی فرماندار شهرستان بستک نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت میراثفرهنگی بهعنوان بخشی از هویت و سرمایه اجتماعی منطقه، بر ضرورت حفظ، احیا و صیانت از آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان داشته باشد.
او همچنین همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را برای پیشبرد برنامهها و طرحهای مرتبط با حوزه گردشگری و صنایعدستی ضروری دانست.
در پایان این نشست، راهکارهای لازم برای رفع برخی مشکلات و بهبود روند اجرای برنامهها بررسی و بر تداوم تعامل و همکاری میان فرمانداری و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بستک برای تسریع در اجرای برنامههای توسعهای تأکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما