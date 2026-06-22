تجلیل از پیشکسوت سفالگری میناب/ ضرورت حفظ میراث معنوی در بازدید از کارگاه استاد علی رحیمی شهواری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نیما اقتداری رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میناب روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ به همراه عضو شورای اسلامی شهر میناب، از کارگاه فعال و سنتی استاد علی رحیمی شهواری در روستای شهوار بازدید کردند. این بازدید باهدف بررسی ظرفیتهای توسعه صنایعدستی و قدردانی از نقش این هنرمند در بقای هنر سفالگری منطقه انجام شد.
در این دیدار، رئیس اداره میراثفرهنگی میناب با اشاره به قدمت تاریخی هنر سفالگری در این شهرستان اظهار کرد: استاد رحیمی شهواری یکی از ستونهای میراث ناملموس استان هرمزگان است. هنر دست ایشان، بهویژه در ساخت جهله (کوزه سنتی هرمزگان)، تنها یک کالا نیست، بلکه راوی تاریخ و هویت مردمان این دیار است.
او افزود: حمایت از کارگاههای تولیدی و صیانت از دانش سنتی این اساتید، از اولویتهای اصلی سازمان است تا این هنر اصیل به نسلهای آینده منتقل شود.
در ادامه، ندا جهانگیری عضو شورای اسلامی شهر میناب نیز ضمن ابراز خرسندی از پویایی این کارگاه، بر لزوم ایجاد زیرساختهای مناسب برای فروش محصولات و معرفی کارگاههای صنایعدستی بهعنوان مقاصد گردشگری تأکید کرد.
روستای شهوار در میناب، از دیرباز قطب اصلی سفالگری در جنوب ایران بوده و سفالهای تولیدی در این منطقه، بهویژه جهلههای دستساز، شهرتی جهانی دارند.
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