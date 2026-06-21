به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از هتل هرمز بندرعباس که با هدف ارزیابی روند پیشرفت عملیات بازسازی و نوسازی انجام شد، بخش‌های مختلف در حال تعمیر و تجهیز این مجموعه اقامتی را بررسی و بر لزوم انطباق خدمات و تأسیسات با استانداردهای نوین صنعت هتلداری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان بازسازی هتل هرمز را اقدامی راهبردی در مسیر تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان ارزیابی کرد و افزود: نوسازی این مجموعه اقامتی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سهم هرمزگان از بازار گردشگری داخلی و بین‌المللی ایفا کند و ظرفیت‌های استان را برای جذب گردشگران هدف ارتقا دهد.

او با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری افزود: ارتقای کیفیت زیرساخت‌های اقامتی، نه‌تنها موجب افزایش ظرفیت پذیرش مسافر می‌شود، بلکه با تقویت زنجیره ارزش گردشگری، زمینه پایداری اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی وابسته به این صنعت را نیز فراهم می‌کند.

شهرزاد اظهار کرد: در شرایط رقابتی صنعت گردشگری، کیفیت خدمات اقامتی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب مقصد برای گردشگران است. از این رو، به‌روزرسانی و تجهیز هتل هرمز به استانداردهای روز، می‌تواند به افزایش مدت ماندگاری مسافران در بندرعباس و در نتیجه، رشد تقاضا در سایر بخش‌های اقتصادی شهر و استان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان همچنین بر حمایت این اداره‌کل از طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های اقامتی با رویکرد کیفی، یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری در استان هرمزگان به شمار می‌رود.

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