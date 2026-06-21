به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در خصوص بازدیدهای میدانی از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهر بندرعباس گفت: این بازدیدها با هدف بررسی چالش‌های تولیدکنندگان، ارزیابی کیفیت محصولات و حمایت از هنرمندان صورت گرفت که در این برنامه، دو کارگاه تخصصی چرم‌دوزی و دو کارگاه ساخت زیورآلات سنتی مورد بازدید قرار گرفتند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در حاشیه این بازدیدها، با تأکید بر جایگاه ویژه صنایع‌دستی در اقتصاد استان، اظهار کرد: صنایع‌دستی هرمزگان تنها یک هنر تزئینی نیست، بلکه ظرفیتی بزرگ برای اشتغال‌زایی و ارزآوری است. به‌ویژه در حوزه‌های چرم و زیورآلات سنتی، هنرمندان ما با تلفیق سنت و نیاز بازار روز، محصولات باکیفیتی را تولید می‌کنند که قابلیت رقابت در بازارهای ملی و حتی بین‌المللی را دارند.

او با اشاره به اهمیت حمایت از کارگاه‌های کوچک افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با هدف تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای از جمله تسهیل در صدور مجوزها، معرفی هنرمندان به بازارهای فروش و همچنین ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفی محصولات در دستور کار دارد.

رمجی در ادامه تصریح کرد: در کارگاه‌های زیورآلات سنتی، آنچه که حائز اهمیت است، حفظ اصالت طرح‌ها در کنار مدرن‌سازی قطعات برای مخاطبان جوان است. همچنین در حوزه چرم‌دوزی، استفاده از مواد اولیه باکیفیت و طراحی‌های کاربردی، کلید موفقیت این کارگاه‌ها در جذب مشتری است.

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