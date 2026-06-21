۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۹

بازدید معاون صنایع‌دستی هرمزگان از کارگاه‌های تولیدی/ ضرورت تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی

بازدید معاون صنایع‌دستی هرمزگان از کارگاه‌های تولیدی/ ضرورت تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، از چهار کارگاه فعال صنایع‌دستی در بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در خصوص بازدیدهای میدانی از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهر بندرعباس گفت: این بازدیدها با هدف بررسی چالش‌های تولیدکنندگان، ارزیابی کیفیت محصولات و حمایت از هنرمندان صورت گرفت که در این برنامه، دو کارگاه تخصصی چرم‌دوزی و دو کارگاه ساخت زیورآلات سنتی مورد بازدید قرار گرفتند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در حاشیه این بازدیدها، با تأکید بر جایگاه ویژه صنایع‌دستی در اقتصاد استان، اظهار کرد: صنایع‌دستی هرمزگان تنها یک هنر تزئینی نیست، بلکه ظرفیتی بزرگ برای اشتغال‌زایی و ارزآوری است. به‌ویژه در حوزه‌های چرم و زیورآلات سنتی، هنرمندان ما با تلفیق سنت و نیاز بازار روز، محصولات باکیفیتی را تولید می‌کنند که قابلیت رقابت در بازارهای ملی و حتی بین‌المللی را دارند.

او با اشاره به اهمیت حمایت از کارگاه‌های کوچک افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با هدف تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای از جمله تسهیل در صدور مجوزها، معرفی هنرمندان به بازارهای فروش و همچنین ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفی محصولات در دستور کار دارد.

رمجی در ادامه تصریح کرد: در کارگاه‌های زیورآلات سنتی، آنچه که حائز اهمیت است، حفظ اصالت طرح‌ها در کنار مدرن‌سازی قطعات برای مخاطبان جوان است. همچنین در حوزه چرم‌دوزی، استفاده از مواد اولیه باکیفیت و طراحی‌های کاربردی، کلید موفقیت این کارگاه‌ها در جذب مشتری است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405033102796
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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