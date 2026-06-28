به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در چارچوب برنامه‌های توسعه گردشگری ساحلی در استان هرمزگان، فاز سوم تکمیل زیرساخت‌های گردشگری ساحل دستیر پارسیان آغازشده است که برای اجرای آن مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تخصیص‌یافته است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در فاز سوم، اجرای دیوار حفاظتی در مسیر دسترسی به ساحل دستیر در دستور کار قرار دارد که باهدف ارتقای ایمنی گردشگران، ساماندهی مسیرهای تردد و حفاظت از حریم این جاذبه طبیعی انجام می‌شود.

او با اشاره به نقش زیرساخت‌های مناسب در شکل‌گیری اقتصاد گردشگری گفت: توسعه زیرساخت‌های پایه در مناطق گردشگری، پیش‌نیاز جذب گردشگر و شکل‌گیری زنجیره ارزش در اقتصاد گردشگری است.

محمدی افزود: ایجاد مسیرهای ایمن و استاندارد برای دسترسی به جاذبه‌های طبیعی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و درنتیجه رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: سواحل شهرستان پارسیان به‌ویژه ساحل دستیر از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری ساحلی، طبیعت‌گردی و گردشگری ساحلی و دریایی برخوردار است و تکمیل زیرساخت‌های آن می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، توسعه خدمات گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای جوامع محلی منجر شود.

محمدی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تلاش دارد با توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق ساحلی، ضمن حفظ ملاحظات محیط‌زیستی، زمینه تقویت اقتصاد گردشگری و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی استان را فراهم کند.

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