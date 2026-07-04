به‌گزارش خبرنگار میراث آریا در میز ارتباطات مردمی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب با حضور در جمع شهروندان، ضمن ارائه مشاوره تخصصی، درخواست‌ها و مشکلات مردم را دریافت کرده و راهکارهای لازم را ارائه دادند.

محورهای اصلی پاسخ‌گویی شامل حفاظت از بناهای تاریخی، بررسی وضعیت ثبت آثار، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های گردشگری میناب بود.

نیما اقتداری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب هدف از اجرای این طرح را افزایش تعامل رودررو با مردم، تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها، و گسترش آگاهی عمومی نسبت به نقش میراث‌فرهنگی در توسعه شهرستان عنوان کردند.

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