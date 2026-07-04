۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹

میز ارتباطات مردمی میراث‌فرهنگی میناب برپا شد

میز ارتباطات مردمی میراث‌فرهنگی میناب برپا شد

به‌منظور پاسخ‌گویی مستقیم به مطالبات مردمی و ارتقای سطح خدمات حضوری، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب شامگاه 12 تیرماه 1405 اقدام به برپایی میز خدمت در محل تجمعات شبانه این شهرستان کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا در میز ارتباطات مردمی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب با حضور در جمع شهروندان، ضمن ارائه مشاوره تخصصی، درخواست‌ها و مشکلات مردم را دریافت کرده و راهکارهای لازم را ارائه دادند.

محورهای اصلی پاسخ‌گویی شامل حفاظت از بناهای تاریخی، بررسی وضعیت ثبت آثار، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های گردشگری میناب بود.

نیما اقتداری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب هدف از اجرای این طرح را افزایش تعامل رودررو با مردم، تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها، و گسترش آگاهی عمومی نسبت به نقش میراث‌فرهنگی در توسعه شهرستان عنوان کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300874
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

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