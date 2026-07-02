به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیما اقتداری روز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان حوزه صنایع‌دستی ضمن تأکید بر جایگاه شهرستان میناب در نقشه گردشگری کشور، اظهار کرد: میناب اکنون به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در سطح ملی مطرح است و باید از این فرصت برای ارتقای زیرساخت‌های بومی و معرفی بیش از پیش داشته‌های فرهنگی بهره گرفت.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میناب در ادامه با اشاره به اهمیت تاریخی مدرسه «شجره طیبه» به عنوان یکی از نمادهای مقاومت در دوران جنگ رمضان، بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت گردشگری دفاع مقدس در میناب تأکید کرد.



او افزود: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های گردشگری دفاع مقدس و حوزه صنایع‌دستی، یک فرصت بی‌نظیر برای رونق اقتصادی منطقه است. حضور زائران راهیان نور در شهرستان، بستر مناسبی را برای معرفی و عرضه محصولات هنری و صنایع‌دستی بومی فراهم می‌کند که باید با برنامه‌ریزی دقیق از این ظرفیت بهره‌مند شویم.



در بخش دوم این نشست، هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی شهرستان به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های حوزه تولید و عرضه پرداختند. مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، بازاریابی محصولات و چالش‌های روستای ملی حصیربافی بهمنی از جمله محورهای اصلی گفتگوها بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



این نشست با تقدیر از صنعتگران فعال و برگزیده شهرستان میناب که در حفظ و ترویج هنرهای سنتی تلاش داشته‌اند، به پایان رسید.

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