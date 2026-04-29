بهگزارش خبرنگار میراثآریا- در بازدید از مرکز گردشگری آسیبدیده در جنگ رمضان که با حضور سرپرست معاونت گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان و کارشناسان فنی انجام شد، گزارشی جامع از میزان آسیبدیدگی و برآورد اولیه هزینههای بازسازی ارائه شد.
سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، در حاشیه این بازدید گفت: متأسفانه بخشی از ظرفیتهای گردشگری منطقه در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند و اکنون اولویت ما، تکمیل سریع ارزیابیها و برنامهریزی برای بازگشت این تأسیسات به چرخه خدمترسانی است.
او با تأکید بر لزوم همراهی دستگاههای پشتیبان افزود: صنعت گردشگری زمانی میتواند به مسیر رشد بازگردد که از فعالان این عرصه حمایت عملی صورت گیرد. ما بهطور جدی پیگیر تأمین منابع لازم برای بازسازی و جبران خسارتها هستیم.
محمدی همچنین اظهار کرد: گزارش نهایی خسارات پس از تکمیل بررسیها به مراجع تصمیمگیر ارائه میشود تا روند حمایتها و اقدامات بعدی با سرعت بیشتری آغاز شود.
