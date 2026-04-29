بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن جانجان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگاههای تولیدی مبل و منبت نهاوند در روستای دهفول فعالیت میکنند، اظهار کرد: در این شهرستان بیش از ۶۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ صنایعدستی فعال است که حدود ۴۰۰ کارگاه به تولید مبل و منبت مشغول هستند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نهاوند ادامه داد: دهفول یکی از روستاهایی است که اهالی آن سالهاست علاوه بر شغل کشاورزی و دامداری به تولید مبل و منبت مشغول هستند.
او با اشاره به اینکه روستای دهفول دارای خوشه مبل و منبت است، اضافه کرد: در این روستا سالانه بیش از دوهزار دست انواع مبل و منبت تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال میشود.
جانجان تصریح کرد: برای حمایت از فعالان صنایعدستی، تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده که توسط بسیج سازندگی سال گذشته ۱۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.
او خاطرنشان کرد: با تلاشهای انجام شده در پی سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آبان سال ۱۴۰۳ به شهرستان نهاوند و تلاشهای نماینده مردم این شهرستان و فرماندار شهرستان گامهایی برای ثبت ملی منبت گل برجسته روستای دهفول برداشته شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نهاوند یادآور شد: ثبت ملی این هنر اقدامی ضروری برای حفاظت از این میراث معنوی و فرهنگی است و فرصتی برای معرفی گستردهتر و ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و حتی جهانی فراهم خواهد کرد.
جانجان ادامه داد: در این راستا تیم کارشناسی وزارتخانه میراثفرهنگی از کارگاههای منبت روستای دهفول بازدیدی داشتهاند و نشستی با حضور مسئولان شهرستان در محل فرمانداری نهاوند برگزار شده که ظرفیتهای این هنر اصیل به دقت مورد بررسی قرار گرفته و ثبت ملی آن به عنوان یکی از اولویتهای فرهنگی منطقه مطرح شده است.
او اضافه کرد: هنر منبتکاری دهفول ظرفیت تبدیل شدن به یکی از محصولات برند ایران در عرصه صنایعدستی را دارد و این هنر نیازمند حمایت بیشتر، سرمایهگذاری مناسب و معرفی مؤثر است تا بتواند در عرصههای بینالمللی نیز بدرخشد و افتخاری ارزشمند برای ایرانزمین رقم بزند.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان نهاوند گفت: منبت گل برجسته دهفول شایسته آن است که به عنوان نماد ارزشمند فرهنگی حفاظت شود و در جهان بار دیگر هویت عمیق و اصیل ایران را به نمایش بگذارد.
جانجان تاکید کرد: این اقدام آغازی برای توسعه پایدار در حوزه صنایعدستی نهاوند و دهفول خواهد بود و نهتنها باعث تقویت هویت محلی میشود بلکه تأثیری مثبت در اقتصاد و معیشت جامعه هنری منطقه نیز خواهد داشت.
