سند هویت تاریخ چای ایران در قاب مالکیت حقوقی/کاشف السلطنه لاهیجان سنددار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان، امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، از صدور سند مالکیت مفروزی کاداستری محدوده بنای تاریخی کاشف السلطنه لاهیجان به مساحت ١٨۵٠متر مربع در راستای اجرای ماده ٩ قانون حدنگاری و پس از رفع موانع ٣٠ ساله خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان‌ اظهار کرد: این اقدام، در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای تثبیت مالکیت حقوقی این بنای تاریخی و جلوگیری از هرگونه تعرض، تصرف یا تداخلات احتمالی در حریم و عرصه آن است، رویکردی که با تقویت پشتوانه‌های قانونی، بستر حفاظت پایدار، مدیریت یکپارچه و بهره‌برداری آینده‌نگر از میراث‌فرهنگی را فراهم می‌سازد.

او در ادامه با تاکید بر نقش مهم هم‌افزایی نهادی دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: فرآیند سنددار شدن بناهای تاریخی، به دلیل ماهیت چندوجهی و تداخل وظایف نهادهای مختلف، نیازمند یکپارچگی و هماهنگی جدی است.

سلمان‌خواه همچنین افزود: در مورد بنای کاشف‌السلطنه، همکاری مؤثر بین دستگاهی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اداره.کل ثبت اسناد و املاک، فرمانداری شهرستان لاهیجان و ادارات میراث‌فرهنگی و ثبت اسناد و املاک لاهیجان منجر به پیشرفت قابل توجه این پرونده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی می‌تواند مسیر را برای صدور اسناد مالکیت بناهای تاریخی هموارتر سازد و این مهم را گامی بلند در راستای مدیریت یکپارچه و حفاظت مؤثر از سرمایه‌های ملی دانست .

