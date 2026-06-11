۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

آغاز عصر نوین هویت‌پژوهی گیلان / نخستین گام کارگروه تاریخ، فرهنگ و تمدن در موزه میراث روستایی گیلان

آغاز عصر نوین هویت‌پژوهی گیلان / نخستین گام کارگروه تاریخ، فرهنگ و تمدن در موزه میراث روستایی گیلان

نخستین نشست تخصصی کارگروه «تاریخ، فرهنگ و تمدن» شورای راهبردی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از اساتید، تاریخ‌پژوهان و صاحب‌نظران حوزه مطالعات تاریخ و تمدن، در موزه میراث روستایی گیلان برگزار شد.این رویداد که از گام‌های نظام‌مند در جهت نهادینه‌سازی گفتمان حکمرانی مبتنی بر شواهد تاریخی ارزیابی می‌شود، با رویکردی مسئله‌محور و در راستای کاربردی‌سازی پژوهش‌های تاریخی برای بازتعریف نقش تمدن‌ساز گیلان در زیست‌بوم توسعه گردشگری پایدار طراحی شده است. ‌

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز چهارشنبه ٢٠ خردادماه ١۴٠۵، نخستین نشست کارگروه تاریخ،فرهنگ و تمدن ذیل شورای راهبردی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در موزه میراث روستایی گیلان برگزار شد. 

این کارگروه در تحقق راهبردهای کلان برای تبیین منزلت تاریخ و تمدن به‌مثابه پیشران توسعه گردشگری، حفظ و صیانت از میراث فرهنگی گیلان شکل گرفته است.

صاحب‌نظران حاضر در این جلسه، ایجاد چنین کارگروهی، با تکیه بر آرای صاحب‌نظرانی از فلسفه تاریخ و نشانه‌شناسی فرهنگی تا اقتصاد گردشگری، را نقطه عطفی در گذار از مدیریت سنتی  به حکمرانی مبتنی بر شواهد تاریخی ارزیابی کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101752
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha