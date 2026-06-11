به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز چهارشنبه ٢٠ خردادماه ١۴٠۵، نخستین نشست کارگروه تاریخ،فرهنگ و تمدن ذیل شورای راهبردی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان در موزه میراث روستایی گیلان برگزار شد.
این کارگروه در تحقق راهبردهای کلان برای تبیین منزلت تاریخ و تمدن بهمثابه پیشران توسعه گردشگری، حفظ و صیانت از میراث فرهنگی گیلان شکل گرفته است.
صاحبنظران حاضر در این جلسه، ایجاد چنین کارگروهی، با تکیه بر آرای صاحبنظرانی از فلسفه تاریخ و نشانهشناسی فرهنگی تا اقتصاد گردشگری، را نقطه عطفی در گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی مبتنی بر شواهد تاریخی ارزیابی کردند.
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