به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز چهارشنبه ٢٠ خردادماه ١۴٠۵، نخستین نشست کارگروه تاریخ،فرهنگ و تمدن ذیل شورای راهبردی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در موزه میراث روستایی گیلان برگزار شد.

این کارگروه در تحقق راهبردهای کلان برای تبیین منزلت تاریخ و تمدن به‌مثابه پیشران توسعه گردشگری، حفظ و صیانت از میراث فرهنگی گیلان شکل گرفته است.

صاحب‌نظران حاضر در این جلسه، ایجاد چنین کارگروهی، با تکیه بر آرای صاحب‌نظرانی از فلسفه تاریخ و نشانه‌شناسی فرهنگی تا اقتصاد گردشگری، را نقطه عطفی در گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی مبتنی بر شواهد تاریخی ارزیابی کردند.

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