به گزارش خبرنگار میراث آریا، عصر روز چهارشنبه ٢٠ خردادماه ١۴٠۵ آیین گرامی‌داشت روز جهانی صنایع دستی در موزه میراث روستایی گیلان برگزار شد. در این مراسم، ضمن تأکید بر اهمیت صنایع‌دستی به عنوان بخشی از سرمایه‌های فرهنگی و هویتی ایران، از هنرمندان برگزیده مُهر اصالت ملی سال ۱۴۰۴ تجلیل به عمل آمد. این هنرمندان با خلق آثار اصیل و مبتنی بر سنت‌های بومی، نقش مؤثری در حفظ و تداوم هنرهای دستی و انتقال آن به نسل‌های آینده ایفا کرده‌اند.

بخش دیگری از این مراسم به تقدیر از پیشکسوتان هنر رشتی‌دوزی اختصاص داشت؛ هنری دیرینه و ارزشمند که به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های هنرهای سنتی گیلان شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر توجه بیشتری برای حفظ و احیای آن صورت گرفته است.

نشست تخصصی با محوریت رشتی‌دوزی از جمله برنامه های دیگر در این مراسم بود که در آن کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه صنایع‌دستی به بررسی پیشینه تاریخی، ویژگی‌های هنری، ظرفیت‌های اقتصادی و راهکارهای توسعه و ترویج این هنر اصیل پرداختند. در این نشست بر لزوم حمایت از هنرمندان، آموزش نسل جوان و تقویت بازارهای عرضه صنایع‌دستی تأکید شد.

برگزارکنندگان این مراسم ابراز امیدواری کردند که با تداوم چنین برنامه‌هایی، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای بومی گیلان در بازارهای بین‌المللی فراهم شود.

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