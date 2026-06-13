به گزارش خبرنگار میراث آریا، ظهر شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، یوسف سلمان‌خواه، در دیدار با مدیرکل پست گیلان که به مناسبت هفته صنایع‌دستی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان برگزار شد، با اشاره به پیشینه تمدنی گیلان و جایگاه کم‌نظیر آن در گستره فرهنگی اظهار کرد: گیلان فقط یک جغرافیا نیست؛ یک روایت زنده از تاریخ، طبیعت و فرهنگ ایران است. از میراث جنگل‌های هیرکانی تا بافت‌های تاریخی و تنوع کم‌نظیر صنایع‌دستی، ما با سرمایه‌ای تمدنی روبه‌رو هستیم که ضروری است به مزیت رقابتی در اقتصاد گردشگری تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با تشریح تنوع رشته‌های صنایع‌دستی استان ابراز کرد: گیلان با برخورداری از ۹ شهر و روستای ملی و جهانی صنایع‌دستی، یکی از کانون‌های مهم هنرهای سنتی کشور به‌شمار می‌آید؛ کانون‌هایی که هر یک آیینه‌ای از هویت بومی، مهارت‌های کهن و روایت‌های فرهنگی این سرزمین هستند. توسعه زیرساخت‌های توزیع و بازاررسانی این محصولات، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند هنرمندان صنایع‌دستی را به‌طور مستقیم به بازارهای ملی و حتی بین‌المللی متصل کند.

او در ادامه در خصوص احیای ساختمان تاریخی پست در پیاده‌راه فرهنگی شهرداری رشت افزود: ساختمان تاریخی پست، بخشی از حافظه شهری رشت است. بازاحیای کاربری این بنا در قالب یک مرکز فرهنگی‌گردشگری می‌تواند به کانونی برای عرضه، روایت‌گری و تجربه‌محور کردن گردشگری شهری تبدیل شود. این اقدام نه‌تنها صیانت از میراث معماری است، بلکه موتور محرک توسعه گردشگری پایدار خواهد بود.

سلمان‌خواه با بیان ضرورت تدوین تفاهم‌نامه‌های اجرایی و هدفمند میان دو دستگاه خاطرنشان کرد: همکاری با مجموعه پست می‌تواند الگویی ملی در پیوند میراث‌فرهنگی با زیرساخت‌های نوین خدماتی باشد؛ الگویی که در آن، هنر بومی با شبکه توزیع گسترده و مطمئن گره می‌خورد.

در ادامه این نشست، حوریه رستم‌زاد، مدیرکل پست گیلان ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی، بر ظرفیت‌های گسترده شبکه پستی در حمایت از هنرمندان تأکید کرد و گفت: شبکه پستی کشور با گستره سراسری و دسترسی به دورترین نقاط، می‌تواند بازوی توانمند اقتصاد صنایع‌دستی باشد.

او اعلام آمادگی کرد که با طراحی بسته‌های حمایتی، تسهیل فرایند ارسال مرسولات و ارائه خدمات ویژه، می‌توان به هنرمندان در فروش بی‌واسطه محصولات کمک کرد.

مدیرکل پست گیلان تصریح کرد: کاهش هزینه‌های ارسال، ایجاد خدمات ویژه برای کسب‌وکارهای خرد، توسعه فروش آنلاین و اتصال هنرمندان به بازارهای دیجیتال، بخشی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند درآمد پایدار برای فعالان صنایع‌دستی ایجاد کند.

رستم‌زاد همچنین درباره احیای ساختمان تاریخی پست در رشت اعلام کرد: حفظ هویت تاریخی این بنا برای ما یک اولویت است. با همکاری میراث‌فرهنگی می‌توان این ساختمان را به یک فضای پویا و زنده تبدیل کرد؛ فضایی که هم شأن معماری تاریخی آن حفظ شود و هم کارکرد فرهنگی پیدا کند.

در پایان این نشست، دو طرف بر تدوین چارچوب همکاری‌های مشترک موافقت کردند.

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