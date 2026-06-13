به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه، روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در تالار مرکزی شهر رشت و در مراسم تجلیل از اساتید منتخب هفت هنر برتر صنایع‌دستی شهرستان رشت که با حضور مقامات استانی، مدیران آموزشگاه‌ها و هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی صنایع‌دستی و فرش اظهار کرد: صنایع‌دستی و فرش ایرانی، صرفاً محصولاتی برای عرضه در بازار نیستند، بلکه روایت زنده تاریخ، فرهنگ، تمدن و زیست‌بوم معنایی ایران به شمار می‌روند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به پیام تبریک روز صنایع‌دستی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: مقام عالی وزارت در این پیام، صنایع‌دستی و فرش ایرانی را به‌درستی، زبان هویت ایرانی و روایت زنده تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین توصیف کرده است؛ زبانی ریشه‌دار و نجیب که می‌تواند در جهان امروز، یکی از معتبرترین ابزارهای معرفی ایران باشد؛ زبانی که از مقاومت می‌گوید اما خشونت نمی‌سازد، از هویت دفاع می‌کند اما به گفت‌وگو دعوت می‌کند و از تاریخ می‌آید اما آینده می سازد.

او با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی در جهان معاصر، حوزه‌ای صرفاً هنری نیست، بلکه بخشی مهم از اقتصاد خلاق، هویت فرهنگی، توسعه پایدار و دیپلماسی محسوب می‌شود، افزود: امروز هنرمندان صنایع‌دستی، تنها تولیدکننده یک اثر نیستند، بلکه آفرینندگان معنا، حاملان حافظه تاریخی و سفیران فرهنگی ایران هستند؛ کسانی که با خلاقیت فردی و جمعی خود، روایتی زنده و هویت‌مند از فرهنگ و تمدن این سرزمین را پیش چشم جهان قرار می‌دهند.

سلمان‌خواه ادامه داد: مایه خرسندی است که امروز در جمع هنرمندانی حضور دارم که با دستان توانمند، ذهن خلاق و روح آفرینشگر خود، بنیان‌گذار نوعی دیپلماسی آفرینشگری در عرصه هنر و صنایع‌دستی هستند. این ظرفیت بزرگ باید بیش از گذشته در مسیر بین‌المللی‌سازی صنایع‌دستی گیلان فعال شود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان نیز در این مسیر، مأموریت خود را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان یکی از اقدامات فرهنگی پیش‌رو و مهم این اداره‌کل همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی گیلان در ارمنستان در مردادماه سال جاری عنوان کرد و گفت: این رویداد، فرصتی ارزشمندبرای معرفی عناصر فرهنگی، هنری و هویتی گیلان در سطح فراملی است و تلاش خواهیم کرد از این بستر برای نمایش ظرفیت‌های ممتاز صنایع‌دستی استان، توسعه بازارهای فرهنگی و تقویت پیوندهای هنری، تمدنی و گردشگری استفاده کنیم.

او با یادآوری وسعت و تنوع فرهنگی گیلان ابراز کرد: در گستره ۱۴ هزار کیلومتر مربعی گیلان، جلوه‌های کم‌نظیری از ذوق، مهارت، زیبایی‌شناسی و هنر مردمان این سرزمین جاری است و هنرمندان صنایع‌دستی، خالقان اصلی این شکوه فرهنگی هستند. گیلان استانی است که هر گوشه آن، حامل بخشی از اصالت، سنت، مهارت و جهان‌بینی ایرانی است.

سلمان‌خواه با معرفی ٩ شهر و روستای ملی و

جهانی در حوزه صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: این مزیت کم‌نظیر، نشان‌دهنده عمق تاریخی و غنای فرهنگی استان است و وظیفه ما را در صیانت، معرفی و تجاری‌سازی هوشمندانه این ظرفیت‌ها دوچندان می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان همچنین به اجرای جشنواره طعم میراث، روایت دست‌ها و سنت‌ها همزمان با هفته میراث فرهنگی و نمایشگاه طعم هنر؛ روایت اصالت به‌مناسبت هفته صنایع‌دستی اشاره و عنوان کرد: تمامی این برنامه‌ها با هدف نمایش و تقویت هویت ایرانی و معرفی پیوند هنر، سنت و زیست‌بوم فرهنگی استان برگزار شده است.

او در پایان تأکید کرد: آینده صنایع‌دستی گیلان، در گرو پیوند هوشمندانه سنت با نوآوری، آموزش با بازار، هویت با اقتصاد و هنر با دیپلماسی فرهنگی است؛ مسیری که اگر با انسجام نهادی، حمایت هدفمند و حضور مؤثر هنرمندان دنبال شود، می‌تواند گیلان را به یکی از قطب‌های برجسته صنایع‌دستی ایران و منطقه تبدیل کند.

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