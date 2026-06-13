۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵

صنایع‌دستی، زبان زنده هویت ایرانی و پرچم‌دار دیپلماسی فرهنگی گیلان است

صنایع‌دستی، زبان زنده هویت ایرانی و پرچم‌دار دیپلماسی فرهنگی گیلان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در مراسم تجلیل از اساتید منتخب هفت هنر برتر صنایع‌دستی شهرستان رشت، با تأکید بر جایگاه راهبردی صنایع‌دستی و فرش ایرانی در عرصه هویت‌سازی، اقتصاد خلاق و دیپلماسی فرهنگی اعلام کرد: گیلان با تکیه بر ظرفیت کم‌نظیر هنرمندان صنایع‌دستی، آماده است تا صنایع‌دستی را به یکی از مؤثرترین زبان‌های معرفی ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل کند.

به گزارش  خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه، روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در تالار مرکزی شهر رشت و در مراسم تجلیل از اساتید منتخب هفت هنر برتر صنایع‌دستی شهرستان رشت که با حضور مقامات استانی، مدیران آموزشگاه‌ها و هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی صنایع‌دستی و فرش اظهار کرد: صنایع‌دستی و فرش ایرانی، صرفاً محصولاتی برای عرضه در بازار نیستند، بلکه روایت زنده تاریخ، فرهنگ، تمدن و زیست‌بوم معنایی ایران به شمار می‌روند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به پیام تبریک روز صنایع‌دستی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: مقام عالی وزارت در این پیام، صنایع‌دستی و فرش ایرانی را به‌درستی، زبان هویت ایرانی و روایت زنده تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین توصیف کرده است؛ زبانی ریشه‌دار و نجیب که می‌تواند در جهان امروز، یکی از معتبرترین ابزارهای معرفی ایران باشد؛ زبانی که از مقاومت می‌گوید اما خشونت نمی‌سازد، از هویت دفاع می‌کند اما به گفت‌وگو دعوت می‌کند و از تاریخ می‌آید اما آینده می سازد.  

او با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی در جهان معاصر، حوزه‌ای صرفاً هنری نیست، بلکه بخشی مهم از اقتصاد خلاق، هویت فرهنگی، توسعه پایدار و دیپلماسی محسوب می‌شود، افزود: امروز هنرمندان صنایع‌دستی، تنها تولیدکننده یک اثر نیستند، بلکه آفرینندگان معنا، حاملان حافظه تاریخی و سفیران فرهنگی ایران هستند؛ کسانی که با خلاقیت فردی و جمعی خود، روایتی زنده و هویت‌مند از فرهنگ و تمدن این سرزمین را پیش چشم جهان قرار می‌دهند.  

سلمان‌خواه ادامه داد: مایه خرسندی است که امروز در جمع هنرمندانی حضور دارم که با دستان توانمند، ذهن خلاق و روح آفرینشگر خود، بنیان‌گذار نوعی دیپلماسی آفرینشگری در عرصه هنر و صنایع‌دستی هستند. این ظرفیت بزرگ باید بیش از گذشته در مسیر بین‌المللی‌سازی صنایع‌دستی گیلان فعال شود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان نیز در این مسیر، مأموریت خود را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان یکی از اقدامات فرهنگی پیش‌رو و مهم این اداره‌کل همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی گیلان در ارمنستان در مردادماه سال جاری عنوان کرد و گفت: این رویداد، فرصتی ارزشمندبرای معرفی عناصر فرهنگی، هنری و هویتی گیلان در سطح فراملی است و تلاش خواهیم کرد از این بستر برای نمایش ظرفیت‌های ممتاز صنایع‌دستی استان، توسعه بازارهای فرهنگی و تقویت پیوندهای هنری، تمدنی  و گردشگری استفاده کنیم.

او با یادآوری وسعت و تنوع فرهنگی گیلان ابراز کرد: در گستره ۱۴ هزار کیلومتر مربعی گیلان، جلوه‌های کم‌نظیری از ذوق، مهارت، زیبایی‌شناسی و هنر مردمان این سرزمین جاری است و هنرمندان صنایع‌دستی، خالقان اصلی این شکوه فرهنگی هستند. گیلان استانی است که هر گوشه آن، حامل بخشی از اصالت، سنت، مهارت و جهان‌بینی ایرانی است.

 سلمان‌خواه با معرفی ٩ شهر و روستای ملی و
جهانی در حوزه صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: این مزیت کم‌نظیر، نشان‌دهنده عمق تاریخی و غنای فرهنگی استان است و وظیفه ما را در صیانت، معرفی و تجاری‌سازی هوشمندانه این ظرفیت‌ها دوچندان می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان همچنین به اجرای جشنواره طعم میراث، روایت دست‌ها و سنت‌ها همزمان با هفته میراث فرهنگی و نمایشگاه طعم هنر؛ روایت اصالت به‌مناسبت هفته صنایع‌دستی اشاره و عنوان کرد: تمامی این برنامه‌ها با هدف نمایش و تقویت هویت ایرانی و معرفی پیوند هنر، سنت و زیست‌بوم فرهنگی استان برگزار شده است.  

او در پایان تأکید کرد: آینده صنایع‌دستی گیلان، در گرو پیوند هوشمندانه سنت با نوآوری، آموزش با بازار، هویت با اقتصاد و هنر با دیپلماسی فرهنگی است؛ مسیری که اگر با انسجام نهادی، حمایت هدفمند و حضور مؤثر هنرمندان دنبال شود، می‌تواند گیلان را به یکی از قطب‌های برجسته صنایع‌دستی ایران و منطقه تبدیل کند.

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کد خبر 1405032302044
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مرضیه امیری

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