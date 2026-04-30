محور گردشگری گنجنامه-تویسرکان بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید پرورشی‌خرم پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در تشریح این خبر گفت: از اواسط فروردین‌ماه امسال با به‌کارگیری ۱۵ نیروی راهدار و ۷ دستگاه ماشین‌آلات، بیش از ۶۳ هزار مترمکعب برف‌روبی در این محور صورت گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: این عملیات با مشارکت راهداران شهرستان‌های همدان و تویسرکان انجام شد و مسیر پس از چند هفته کار مستمر، به چرخه تردد بازگشت.

او ادامه داد: هم‌اکنون اقدامات تکمیلی ایمن‌سازی شامل لق‌گیری سنگ، ترانشه‌برداری، لکه‌گیری آسفالت، اصلاح آب‌روها و نصب علائم ایمنی در حال اجراست و استقرار نیروها تا تکمیل ایمن‌سازی ادامه دارد.

قابل ذکر است، محور گنجنامه- تویسرکان یکی از مسیرهای گردشگری استان همدان است که هر ساله با آغاز بارش برف بسته و اوایل اردیبهشت بازگشایی می‌شود.

