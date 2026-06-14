رضا نظری ‌ارشد مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، اظهار کرد: کاوش‌های فصل بیست‌وپنجم در محوطه میراث‌جهانی هگمتانه آغاز شده و تا پایان تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

او افزود: این کاوش‌ها در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور و در ادامه پژوهش‌های باستان‌شناسی فصل بیست‌وچهارم که در آذر و دی‌ماه سال ۱۴۰۴ انجام شد، در حال اجراست.

نظری ارشد با اشاره به اهداف این فصل از پژوهش‌های باستان‌شناسی تصریح کرد: مهم‌ترین هدف کاوش‌های فصل بیست‌وپنجم، خواناسازی برج‌وباروهای بخش جنوب و جنوب ‌شرقی محوطه تاریخی هگمتانه است.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه ادامه داد: در این راستا و پیش از آغاز عملیات کاوش، مطالعات میان ‌رشته‌ای ژئومغناطیس و ژئورادار به‌ منظور آگاهی از چگونگی ساختار آثار و سازه‌های معماری احتمالی در محدوده‌های مورد کاوش انجام شده است.

او خاطرنشان کرد: کاوش‌ فصل بیست‌وپنجم هگمتانه به سرپرستی یعقوب محمدی‌فر از استادان باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا با همکاری دانشجویان و تحت نظارت پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در حال انجام است.

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