به گزارش خبرنگار میراثآریا، این نشست با هدف بررسی وضعیت عملکرد حوزههای مختلف ادارهکل، ارزیابی اقدامات انجام شده در حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات و تبیین فرآیندهای سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) برگزار شد و معاونان، مدیران و مسئولان واحدهای تخصصی ادارهکل در آن حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، اتابک صفری، مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات ادارهکل، گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها و فعالیتهای انجام شده در این حوزه ارائه کرد.
او در این گزارش، به روند رسیدگی به درخواستها و شکایات مردمی، اقدامات نظارتی انجام شده، نحوه پیگیری موضوعات ارجاعی و برنامههای در دست اقدام برای ارتقای کیفیت خدمات اشاره کرد.
در ادامه،علیرضا مسافر ضمن ارائه گزارشی از نتایج بازدید هیئت اعزامی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان که طی هفته گذشته انجام شده بود، به بیان نقاط قوت، ظرفیتها و نیز برخی مسائل و موارد قابل بهبود در حوزههای مختلف پرداخت.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح اهداف، فرآیندها و الزامات سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸»، این سامانه را یکی از ابزارهای مهم دولت در راستای افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی، تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات دانست.
او با تأکید بر نقش مؤثر مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف این سامانه، شاخصهای هشتگانه ارزیابی در سامانه فواد ۱۲۸ را برای اعضای حاضر تشریح کرد و بر ضرورت آشنایی کامل مدیران و مسئولان واحدها با فرآیندهای اجرایی، نحوه پاسخگویی و پیگیری درخواستهای ثبتشده در این سامانه تأکید کرد.
در ادامه نشست، معاونان، مدیران و مسئولان واحدهای مختلف ادارهکل ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزههای تحت مدیریت خود به بیان مهمترین اقدامات انجامشده، برنامههای پیشرو، چالشها، موانع اجرایی و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فرآیندها پرداختند.
همچنین درباره موضوعات مرتبط با حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری، صنایعدستی، سرمایهگذاری، امور پشتیبانی، منابع انسانی، بازرسی و پاسخگویی به مراجعان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حاضران در جلسه بر ضرورت تقویت هماهنگی میان واحدهای مختلف، ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش سرعت پاسخگویی به مراجعان، استفاده حداکثری از ظرفیت سامانههای نظارتی و توجه ویژه به حقوق شهروندی تأکید کردند.
در پایان این نشست، محسن معصومعلیزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان، ضمن قدردانی از حضور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت و اعضای حاضر در جلسه، مباحث مطرحشده را جمعبندی کرد و بر لزوم پیگیری مستمر مصوبات، رفع چالشهای موجود و بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و مدیریتی برای ارتقای عملکرد سازمانی تأکید کرد.
در پایان مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن ارائه دیدگاهها، توصیهها و رهنمودهای تخصصی خود، بر اهمیت پاسخگویی مؤثر به مردم، رعایت اصول تکریم اربابرجوع، ارتقای شاخصهای عملکردی و اهتمام جدی به اجرای دقیق فرآیندهای سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) تأکید کرد.
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