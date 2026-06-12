به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید جهانگیریان اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت صدمین روز حضور حماسی مردم در میادین، همزمان در بیش از ۴۰۰ نقطه از کشور و همچنین به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی، غرفه میراث‌فرهنگی در میدان امام خمینی (ره) برپا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان همدان ادامه داد: در این برنامه یکی از هنرمندان فعال در رشته سفال اقدام به برگزاری کارگاه صنایع‌دستی کرد که با استقبال گسترده مردم به‌ویژه کودکان علاقه‌مند مواجه شد.

او با اشاره به اینکه در حاشیه این مراسم، ضمن توزیع بروشور زندگینامه سرداران شهید همدانی و قهاری سعید، به مشارکت‌کنندگان برگزاری کارگاه نیز هدایایی اهدا شد، افزود: غرفه میراث‌فرهنگی همدان مورد بازدید فرمانده سپاه انصارالحسین (ع)، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل مرکز اسناد ملی غرب کشور و رئیس بسیج هنرمندان استان و همچنین مسئولان فرمانداری همدان قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان همدان در پایان گفت: مسئول پایگاه بسیج اداره‌کل و سایر همکاران در غرفه میراث‌فرهنگی حضوری فعال داشتند.

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