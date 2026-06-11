به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد در سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایع دستی استان، ضمن تبریک هفته صنایع دستی و گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان و هنرمندان این عرصه، اظهار داشت: سرمایه هر جامعه، نیروهای انسانی آن به‌ویژه صاحبان اندیشه، خلاقیت و هنر هستند که پیشگامان حرکت‌های رو به جلو محسوب می‌شوند.

استاندار همدان با اشاره به نامگذاری همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران توسط هیئت دولت و شورای فرهنگی عمومی کشور، افزود: این عنوان به این معناست که همدان سرزمینی با تاریخ پررنگ، رازآلود و پرافتخار و مرکز تمدن بشری است. متأسفانه امروز برخی گروه‌ها تلاش می‌کنند به جوانان و نوجوانان ما احساس بی‌هویتی القا کنند در حالی که این استان قوی‌ترین سرمایه‌های تمدنی، فرهنگی و هویتی را در اختیار دارد.

او با بیان اینکه استان همدان با یک هزار و ۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، غار علیصدر، کتیبه‌های گنجنامه، آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، شهر جهانی لالجین و رشته‌های فعال صنایع دستی از جمله سفال، منبت، مبل، چرم و مروار بافی، باید سهم بزرگی در گردشگری کشور داشته باشد، تصریح کرد: متأسفانه نگاه جدی به بخش گردشگری و صنایع دستی در حوزه اشتغال و اقتصاد وجود ندارد و عمدتاً به دلیل موفقیت‌های بخش کشاورزی، توجه ما به این بخش معطوف شده است.

ملانوری‌شمسی با ابراز نگرانی از فراموش شدن برخی هنرهای ارزشمند مانند منبت گلریز و دیگر صنایع دستی، خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ما، معرفی واقعی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی استان، ابتدا به مردم همدان، سپس به کشور و در نهایت به جامعه بین‌المللی است. میزبانی رویدادهای گردشگری سلامت و جشنواره‌های مختلف در این راستا انجام می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت ایجاد جذابیت برای جوانان تحصیل‌کرده جهت ورود به عرصه صنایع دستی، گفت: باید با خلاقیت و نوآوری، صنایع دستی را به سمتی ببریم که برای جوانان نشاط، درآمد خوب، موقعیت اجتماعی و بین‌المللی ایجاد کند. آموزش، مهارت‌آموزی، بازارسازی و افزایش بهره‌وری از جمله موارد کلیدی در این مسیر است.

استاندار همدان در پایان با اشاره به ضعف‌های موجود در حوزه برندسازی، بسته‌بندی و معرفی محصولات صنایع دستی، قول پیگیری برای ثبت ملی و جهانی رشته چرم همدان را داد و گفت: چرم، خاستگاهش استان همدان است و باید آنچه همدان دارد به نام خودش ماندگار کنیم. امیدواریم با همکاری مسئولان و فعالان بخش خصوصی، همدان بتواند به جایگاه واقعی خود به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران دست یابد.

انتهای پیام/