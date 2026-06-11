۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۴

معرفی واقعی ظرفیت‌ها، کلید رونق گردشگری و صنایع‌دستی همدان است

معرفی واقعی ظرفیت‌ها، کلید رونق گردشگری و صنایع‌دستی همدان است

استاندار همدان با تأکید بر اینکه هنر، کارآمدترین ابزار برای انتقال اندیشه‌های خوب و ایجاد فرهنگ عمومی مطلوب است، گفت: استان همدان ظرفیت تبدیل شدن به بزرگترین مقصد گردشگری دنیا را دارد و باید با معرفی واقعی این ظرفیت‌ها، سهم خود را در صنعت گردشگری کشور افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد در سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایع دستی استان، ضمن تبریک هفته صنایع دستی و گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان و هنرمندان این عرصه، اظهار داشت: سرمایه هر جامعه، نیروهای انسانی آن به‌ویژه صاحبان اندیشه، خلاقیت و هنر هستند که پیشگامان حرکت‌های رو به جلو محسوب می‌شوند.

استاندار همدان با اشاره به نامگذاری همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران توسط هیئت دولت و شورای فرهنگی عمومی کشور، افزود: این عنوان به این معناست که همدان سرزمینی با تاریخ پررنگ، رازآلود و پرافتخار و مرکز تمدن بشری است. متأسفانه امروز برخی گروه‌ها تلاش می‌کنند به جوانان و نوجوانان ما احساس بی‌هویتی القا کنند در حالی که این استان قوی‌ترین سرمایه‌های تمدنی، فرهنگی و هویتی را در اختیار دارد.

او با بیان اینکه استان همدان با یک هزار و ۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، غار علیصدر، کتیبه‌های گنجنامه، آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، شهر جهانی لالجین و رشته‌های فعال صنایع دستی از جمله سفال، منبت، مبل، چرم و مروار بافی، باید سهم بزرگی در گردشگری کشور داشته باشد، تصریح کرد: متأسفانه نگاه جدی به بخش گردشگری و صنایع دستی در حوزه اشتغال و اقتصاد وجود ندارد و عمدتاً به دلیل موفقیت‌های بخش کشاورزی، توجه ما به این بخش معطوف شده است.

ملانوری‌شمسی با ابراز نگرانی از فراموش شدن برخی هنرهای ارزشمند مانند منبت گلریز و دیگر صنایع دستی، خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ما، معرفی واقعی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی استان، ابتدا به مردم همدان، سپس به کشور و در نهایت به جامعه بین‌المللی است. میزبانی رویدادهای گردشگری سلامت و جشنواره‌های مختلف در این راستا انجام می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت ایجاد جذابیت برای جوانان تحصیل‌کرده جهت ورود به عرصه صنایع دستی، گفت: باید با خلاقیت و نوآوری، صنایع دستی را به سمتی ببریم که برای جوانان نشاط، درآمد خوب، موقعیت اجتماعی و بین‌المللی ایجاد کند. آموزش، مهارت‌آموزی، بازارسازی و افزایش بهره‌وری از جمله موارد کلیدی در این مسیر است.

استاندار همدان در پایان با اشاره به ضعف‌های موجود در حوزه برندسازی، بسته‌بندی و معرفی محصولات صنایع دستی، قول پیگیری برای ثبت ملی و جهانی رشته چرم همدان را داد و گفت: چرم، خاستگاهش استان همدان است و باید آنچه همدان دارد به نام خودش ماندگار کنیم. امیدواریم با همکاری مسئولان و فعالان بخش خصوصی، همدان بتواند به جایگاه واقعی خود به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران دست یابد.

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کد خبر 1405032101844
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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