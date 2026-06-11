۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۶

ندایی در سفر به همدان:

همدان جزو چهار استان برتر کشور از نظر تعداد شاغلان صنایع‌دستی است

همدان جزو چهار استان برتر کشور از نظر تعداد شاغلان صنایع‌دستی است

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به وجود حدود ۶۲۰ هزار شاغل در این بخش در کشور گفت: استان همدان از نظر تعداد شاغلان صنایع‌دستی جزو سه یا چهار استان اول کشور است و برخلاف سایر استان‌ها که صنایع‌دستی اغلب شغل دوم محسوب می‌شود، در همدان این حوزه به شغل اول بسیاری از مردم تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد در سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایع‌دستی استان همدان با اعلام این مطلب افزود: در حالی که در بسیاری از استان‌های کشور صنایع‌دستی اغلب شغل دوم و با سهم کمی از اشتغال است، استان همدان در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد و صنایع‌دستی در این خطه به عنوان شغل اصلی و استخوان‌بندی معیشت مردم شناخته می‌شود.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کشور با تأکید بر نقش برنامه هفتم توسعه در حمایت از این حوزه تصریح کرد: در فصل هجدهم برنامه هفتم، دو ماده بسیار مهم به نحوه حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و افزایش صادرات شرکت‌های فعال در این بخش اختصاص یافته است.

او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و تشکیلاتی گفت: خوشبختانه دستگاه‌های متولی حمایت از هنر صنایع‌دستی تنها به شعار محدود نشده‌اند و تعداد پست‌های سازمانی مرتبط با این حوزه در استان‌ها در حال افزایش است. وی افزود: در سطح شهرستان‌ها و روستاهای استان همدان، جایگاه صنایع‌دستی روزبه‌روز در حال تثبیت است و چندین اثر باارثی این استان برای ثبت جهانی نامزد شده‌اند.

ندایی با بیان اینکه همه باید دست به دست هم دهیم تا به فعالان این عرصه کمک کنیم، اظهار کرد: ما تنها در دو ماه گذشته در شش شهرستان استان همدان، چه به صورت انفرادی و چه گروهی، پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی را آغاز کرده‌ایم. وی خطاب به جوانان تأکید کرد: وارد این عرصه شوید و با فراگیری مهارت‌ها، به نجات و بازسازی هویت صنایع‌دستی کمک کنید.

او در پایان با اشاره به هفته صنایع‌دستی و لزوم توجه به زیرساخت‌های گردشگری، صنایع‌دستی را هویت و میراث زنده ایران دانست و گفت: این هنر – صنعت بخش مهمی از اقتصاد و ارزآوری کشور را تشکیل می‌دهد. وی از تلاش‌های دکتر حاجی بابایی، نایب رئیس رئیس مجلس شورای اسلامی، و همه دست‌اندرکاران حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تشکر و قدردانی کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101847
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha