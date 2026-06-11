به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز ندایی شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد در سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایعدستی استان همدان با اعلام این مطلب افزود: در حالی که در بسیاری از استانهای کشور صنایعدستی اغلب شغل دوم و با سهم کمی از اشتغال است، استان همدان در جایگاه ویژهای قرار دارد و صنایعدستی در این خطه به عنوان شغل اصلی و استخوانبندی معیشت مردم شناخته میشود.
سرپرست معاونت صنایعدستی کشور با تأکید بر نقش برنامه هفتم توسعه در حمایت از این حوزه تصریح کرد: در فصل هجدهم برنامه هفتم، دو ماده بسیار مهم به نحوه حمایت از تولیدکنندگان صنایعدستی و افزایش صادرات شرکتهای فعال در این بخش اختصاص یافته است.
او با اشاره به ظرفیتهای قانونی و تشکیلاتی گفت: خوشبختانه دستگاههای متولی حمایت از هنر صنایعدستی تنها به شعار محدود نشدهاند و تعداد پستهای سازمانی مرتبط با این حوزه در استانها در حال افزایش است. وی افزود: در سطح شهرستانها و روستاهای استان همدان، جایگاه صنایعدستی روزبهروز در حال تثبیت است و چندین اثر باارثی این استان برای ثبت جهانی نامزد شدهاند.
ندایی با بیان اینکه همه باید دست به دست هم دهیم تا به فعالان این عرصه کمک کنیم، اظهار کرد: ما تنها در دو ماه گذشته در شش شهرستان استان همدان، چه به صورت انفرادی و چه گروهی، پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی را آغاز کردهایم. وی خطاب به جوانان تأکید کرد: وارد این عرصه شوید و با فراگیری مهارتها، به نجات و بازسازی هویت صنایعدستی کمک کنید.
او در پایان با اشاره به هفته صنایعدستی و لزوم توجه به زیرساختهای گردشگری، صنایعدستی را هویت و میراث زنده ایران دانست و گفت: این هنر – صنعت بخش مهمی از اقتصاد و ارزآوری کشور را تشکیل میدهد. وی از تلاشهای دکتر حاجی بابایی، نایب رئیس رئیس مجلس شورای اسلامی، و همه دستاندرکاران حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تشکر و قدردانی کرد.
انتهای پیام/
نظر شما