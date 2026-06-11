همدان باید به قطب سلامت، فرهنگ و تمدن غرب کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا حاجیبابایی پنجشنبه ۲۱ خرداد در سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایع دستی استان همدان، با گرامیداشت یاد و نقش هنرمندان و چهرههای ماندگار این دیار، اظهار داشت: وجود همین هفت چهرهای که امروز از آنها تجلیل میشود، خود گویای اهمیت این جلسه است. برای احیای همدان با ابعاد تاریخی، تمدنی و فرهنگیاش، راهی جز توجه به نیروی انسانی و چهرههای شاخص نداریم.
نایبرئیس مجلس با اشاره به جایگاه ویژه همدان در صنعت چرم و دیگر هنرهای دستی، افزود: باید شرایطی فراهم کنیم که چهرههای ماندگارمان را بازشناسی و معرفی کنیم. هر جا هنری بروز پیدا کرده، از سوی یک انسان هنرمند بوده و اوست که زیباییها را به تصویر میکشد.
او از برنامه جدی برای ایجاد «مرکز مطالعاتی فرهنگ و تمدن غرب کشور» در همدان خبر داد و گفت: به زودی شاهد گشایش این مرکز خواهیم بود؛ جایی که اهل قلم و پژوهش، ریشههای تاریخی، هویت و ویژگیهای این سرزمین را بازخوانی میکنند تا نقشه راه خود را بهتر پیدا کنیم. هر قدمی در همدان برمیداریم، ستونی از پایتخت تاریخ و تمدن را احیا میکند.
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تبدیل همدان به قطب سلامت، گفت: به زودی کلنگ بیمارستان هزار تختخوابی همدان زده میشود؛ بیمارستانی که تمام تخصصها را داشته باشد و حداقل پنج هزار نفر کادر درمان در آن فعالیت کنند. این طرح برای دو، سه سال آینده است تا نیاز کشورهای همسایه و استانهای مجاور برطرف شود.
او همچنین از ساخت چندین موزه جدید در همدان خبر داد و افزود: یکی از شهرهایی که بیشترین موزهها را در دست ساخت دارد، همدان است؛ از موزه منطقهای و موزه تاریخی گرفته تا موزه هنرهای معاصر روی تپه مصلی. در تپه حکمت نیز موزهای عظیم و مقاوم در برابر هرگونه تهدید، با مخازن امن برای نگهداری اشیای تاریخی در حال احداث است.
نایبرئیس مجلس با اشاره به تلاشهای گذشته برای نامگذاری همدان به عنوان «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» خاطرنشان کرد: بیش از دویست سخنرانی در آن سالها انجام دادم تا این پیشنهاد در دولت و شورای فرهنگ عمومی کشور مصوب شد. امروز این محور ملی در راهآهن، اتوبان، موزه و بیمارستان در حال تحقق است.
حاجیبابایی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همگانی برای پیشرفت همدان گفت: اگر میخواهیم به قلههای تنوع و تمدن برسیم، باید قدرت خود، صلابت فرهنگ و هنرمان را نشان دهیم. چهرههای ماندگار زیادی در همدان داریم و باید روز به روز آنها را شناسایی، تشویق و معرفی کنیم.
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