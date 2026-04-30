گردشگری محور اصلی توسعه همدان است 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید ملانوریشمسی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در آیین آغاز عملیات اجرایی محور تویسرکان –گنجنامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان، اظهار کرد: همدان با برخورداری از ظرفیتهای متنوع تاریخی، طبیعی و فرهنگی، نیازمند تقویت زیرساختهایی است که بتواند این توانمندیها را به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.
استاندار همدان با بیان اینکه گردشگری در نقشه جامع تحول و پیشرفت استان بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه تعریف شده است، افزود: در این چارچوب، بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، معدن، صنعت و حتی هویتهای فرهنگی و اجتماعی باید در پیوند با رویکرد گردشگری بازتعریف شوند.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه میراث طبیعی و صنایع دستی تصریح کرد: وجود بیش از ۱۹۰۰ جاذبه ثبتشده طبیعی و تاریخی، ۸۵ رشته صنایعدستی فعال و ظرفیتهای کمنظیر فرهنگی، همدان را در موقعیتی ممتاز برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور قرار داده است.
ملانوریشمسی با تأکید بر نقش زیرساختهای حملونقل در تحقق اهداف توسعه گردشگری گفت: مسیرهای ارتباطی، بهویژه محورهای گردشگری، نقش تعیینکنندهای در اتصال کانونهای جمعیتی و جاذبههای طبیعی دارند و میتوانند زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان شوند.
او پروژه محور تویسرکان–گنجنامه را یکی از طرحهای مهم زیرساختی استان دانست و افزود: این پروژه که سالها مورد مطالبه مردم بوده، با هدف تسهیل دسترسی، ارتقای ایمنی و تقویت پیوند میان ظرفیتهای گردشگری شهر همدان و مناطق پیرامونی در دستور کار قرار گرفته است.
️استاندار همدان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای عمرانی خاطرنشان کرد: در کنار اعتبارات دولتی، استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند روند اجرای پروژهها را تسریع و کیفیت خدمات را ارتقا دهد.
ملانوریشمسی همچنین بر اهمیت ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد و گفت: رفع نقاط حادثهخیز و تکمیل پروژههای نیمهتمام از اولویتهای جدی مدیریت استان در حوزه حملونقل است که با جدیت دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما