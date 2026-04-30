به گزارش خبرنگار میراث آریا ، مجید سلیمی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان فارس، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه 1405 گفت: این مراسم که به مناسبت روز ملی مِیمند و با حضور استاندار فارس، نمایندگان مجلس و مدیرکل میراث‌فرهنگی فاس و جمعی از مدیرران استانی برگزار شد، نقطه عطفی در تاریخ صنایع‌دستی جنوب کشور به شمار می‌رود.

معاون صنایع دستی استان فارس افزود: اگرچه موافقت اولیه این ثبت در سال گذشته توسط وزارت میراث‌فرهنگی صادر شده بود، اما فرآیند تدوین ضوابط، تعیین حریم‌های صنعتی و آماده‌سازی زیرساخت‌های دبیرخانه‌ای تا امروز به طول انجامید تا مِیمند با آمادگی کامل وارد نقشه جهانی صنایع‌دستی شود.

او تأکید کرد: ثبت ملی مِیمند آغاز یک مسیر بزرگ است. هدف ما این است که با تکیه بر اراده مردم بومی و تخصص صنعتگران شیشه‌گر که نسل به نسل این هنر را حفظ کرده‌اند، برند شیشه مِیمند را به بازارهای جهانی پیوند بزنیم.

معاون صنایع دستی استان فارس ، در پایان خاطنشان کرد: به زودی حکم فرهاد رضازاده، شهردار مِیمند به عنوان دبیر شهر ملی شیشه‌گری سنتی صادر خواهد شد. با استقرار این دبیرخانه در شهرداری مِیمند، مدیریت یکپارچه زنجیره تولید (از کوره تا صادرات) و همچنین المان‌سازی شهری متناسب با این هنر اصیل آغاز می‌شود.

بنابراین گزارش لوح ثبتی شهر ملی شیشه‌گری توسط استاندار فارس و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس به شهردار و اعضای شورای شهر مِیمند اهدا گردید تا از این پس مِیمند رسماً به عنوان پایتخت شیشه‌گری سنتی ایران شناخته شود.

