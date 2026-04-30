۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹

با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سند مالکیت آرامگاه فردوسی به مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اهدا شد

با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند مالکیت آرامگاه فردوسی به مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اهدا شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی، امروز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم اهدای اسناد شاخص دولتی و عمومی که با حضور حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، اظهار کرد: این سند که مرتبط با آثار ملی تحت مدیریت میراث فرهنگی است، به منظور تأمین هرچه بهتر حفاظت حقوقی و ثبتی این بنای تاریخی ارزشمند، به اداره کل میراث فرهنگی استان تحویل شد.
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: ۳۶ فقره سند مالکیت در سال ۱۴۰۴ به نام میراث فرهنگی استان صادر شده است.
در این آیین، قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، زرندی رئیس کل دادگستری استان، و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی نیز حضور داشتند.
آرامگاه فردوسی در توس از مهم‌ترین مفاخر ملی ایران به شمار می‌رود و این اقدام گامی مؤثر در راستای سامان‌دهی اسناد مالکیت بناهای تاریخی استان محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021000611
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha