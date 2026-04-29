پرچم بارگاه منور رضوی در صبح میلاد ثامن الحجج (ع) تعویض شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در خصوص جزئیات مراسم تعویض پوش ضریح و پرچم گنبد مطهر به خبرنگاران گفت: ابعاد پرچم گنبد امام رضا(ع) تا اواخر دهه ۸۰ حدود ۱/۵ در سه متر بود که به‌دلیل محدود بودن میدان دید به دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی میله پرچم تعویض و مرتفع‌تر شد و ابعاد (طول و عرض) پرچم نیز به سه در ۴ متر افزایش یافت تا جلوه آن از صحن‌ها و رواق‌ها نمایان‌تر باشد.

امین بهنام افزود: پرچم کنونی گنبد منور با رنگ سبز رضوی مزین به آرم آستان قدس و عبارت قرآنی «نصر من‌الله و فتح قریب» است و دور تا دور آن نام مبارک «رضا» به‌صورت هنرمندانه تکرار شده است.

او ادامه داد: پوش ضریح مطهر از بهترین نوع مخمل نفیس و گلدوزی‌شده تهیه می‌شود و ۱۶/۵ مترمربع مساحت دارد. این پوش با دقت و کیفیت بالا توسط هنرمندان برجسته با سنگ‌های زینتی تزیین شده است.

پرچم حرم مطهر رضوی در طول سال به مناسبت‌های مذهبی در اعیاد و سالروز شهادت ائمه معصومین (ع) چندین بار تعویض می‌شود که بیشترین مدت سیاه‌پوش ماندن آن در ماه های محرم و صفر است.

انتهای پیام/