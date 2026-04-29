۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

پرچم بارگاه منور رضوی در صبح میلاد ثامن الحجج (ع) تعویض شد

پرچم بارگاه منور رضوی در صبح میلاد ثامن الحجج (ع) تعویض شد

هم‌زمان با سالروز ولادت امام رضا (ع)، آیین تعویض پرچم و پوش ضریح مطهر رضوی با حضور تولیت آستان قدس برگزار شد و نقاره‌های حرم ثامن‌الحجج (ع) در صبح میلاد حضرت نواخته شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در خصوص جزئیات مراسم تعویض پوش ضریح و پرچم گنبد مطهر به خبرنگاران گفت: ابعاد پرچم گنبد امام رضا(ع) تا اواخر دهه ۸۰ حدود ۱/۵ در سه متر بود که به‌دلیل محدود بودن میدان دید به دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی میله پرچم تعویض و مرتفع‌تر شد و ابعاد (طول و عرض) پرچم نیز به سه در ۴ متر افزایش یافت تا جلوه آن از صحن‌ها و رواق‌ها نمایان‌تر باشد.

امین بهنام افزود: پرچم کنونی گنبد منور با رنگ سبز رضوی مزین به آرم آستان قدس و عبارت قرآنی «نصر من‌الله و فتح قریب» است و دور تا دور آن نام مبارک «رضا» به‌صورت هنرمندانه تکرار شده است.

او ادامه داد: پوش ضریح مطهر از بهترین نوع مخمل نفیس و گلدوزی‌شده تهیه می‌شود و ۱۶/۵ مترمربع مساحت دارد. این پوش با دقت و کیفیت بالا توسط هنرمندان برجسته با سنگ‌های زینتی تزیین شده است.

پرچم حرم مطهر رضوی در طول سال به مناسبت‌های مذهبی در اعیاد و سالروز شهادت ائمه معصومین (ع) چندین بار تعویض می‌شود که بیشترین مدت سیاه‌پوش ماندن آن در ماه های محرم و صفر است.

کد خبر 1405020900517
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

