به گزارش خبرنگار میراثآریا، امروز سهشنبه هشتم اردیبهشت۱۴۰۵ در آیین رونمایی از هفت دستخط (مرقومه) رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی خامنهای و آیین غبارروبی مضجع منوره رضوی با حضور مدیرعالی حرم مطهر رضوی، علیرضا اسماعیلزاده مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی و دیگر مسئولان آستان با مشارکت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در سالن نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی حرم مطهر رضوی برگزار شد.
مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی در خصوص آیین غبارروبی مضجع شریف رضوی و رونمایی از مرقومههای متبرک به دستخط رهبر شهید اظهار کرد: این برنامه غبارروبی گاهی سالی دو بار و در برخی سالها به صورت ماهانه برگزار شده است. در حالت رسمی، کمیتهای تشکیل میشود و برنامهریزی بسیار مفصلی طی یک ماه برای مدعوین، اجرای مراسم و ثبت و جمعآوری نذورات انجام میشود.
علیرضا اسماعیلزاده افزود: پس از تأیید تولیت آستان قدس رضوی، برنامه برگزار میشد و مراسم با حضور خادمان، جمعآوری نذورات، تنظیف، شستشوی داخل حرم و غبارروبی مضجع شریف که داخل ضریح مطهر است، آغاز میشود.
اسماعیلزاده با بیان این مطلب که امام شهید عنایت خاصی به موضوع غبارروبی داشتند بیان کرد: بعد از غبارروبی، صورتجلسهای تنظیم و به امضای مهمانان میرسد و حضرت آقا در مراسمهایی که حضور داشتند با عنایت قلبی که به حضرت داشتند دستخط متبرک از خود به یادگار میگذاشتند که امروز، هفت مرقومه آن رونمایی شده است و از مابقی مرقومهها نیز سعی میکنیم در زمان مشخصی رونمایی کنیم.
او به آثار اهدایی رهبر شهید به آستان مقدس حضرت رضا(ع) اشاره کرد و گفت: ۱۶۵۰ اثر نفیس اهدایی رهبری شهید شامل تابلو و آثار بسیار نفیس از سوی ایشان جمعآوری و تقدیم آستان شده است که این نشاندهنده اعتماد حضرت آقا به این آستان است. علاوه بر این، ایشان در جمعآوری کتب خطی و چاپ سنگی همت والایی داشتند. حدود ۱۳۵۶ جلد قرآن و کتب نفیس خطی در موضوعات مختلف و۴۳۵۶ کتابهای چاپ سنگی که به دفتر ایشان آوردند تقدیم بخش نذورات آستان کردند.
اسماعیلزاده تصریح کرد: در مجموع از سوی رهبر شهید از تیرماه ۱۳۶۹ تا بهمن ۱۴۰۴، طی ۸۰ مرحله تعداد ۱۳هزار و ۵۶ نسخه خطی و ۴هزار و ۳۶۵ نسخه چاپ سنگی به مخزن محفوظات سازمان کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شد و از این تعداد، ۲۶ نسخه در موزه قرآن در حال نمایش است. همچنین ۲۶۶اثر در گنجینه هدایای قائد شهید امت به نمایش درآمده است.
هروقت حرم مشرف شدید سلام ما را به امام برسانید
همچنین علی خوش زبان، مسئول اسبق تشریفات رهبر شهید در مشهد، در حاشیه برگزاری رونمایی هفت مرقومه شهید آیتالله سیدعلی خامنهای در غبارروبی مضجع منور امام رضا(ع) اظهار کرد: من افتخار دارم زمانی که به عنوان معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی فعالیت داشتم در خدمت رهبر معظم و شهیدمان بودم. چه زمانی که ایشان رییس جمهور بودند و چه زمانی که به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شدند در سفرهایشان به مشهد در خدمتشان بودم.
خوشزبان تصریح کرد: سفرهایی که با ایشان داشتم بسیار معنوی بود. وقتی وارد میشدند خیلی با تواضع و فروتنی آستانه حضرت را میبوسند و با شکوه خاصی وارد حرم میشدند. اشک در چشمانشان همیشه جاری بود. بیشتر وقتها من افتخار داشتم که در مراسم تهجد ایشان که برای نماز شب بیدار میشدند حضور داشته باشم. هیچ وقت من ایشان را بیدار نکردم و خودشان ساعت ۲:۳۰ بامداد، آماده حضور در حرم میشدند و راز و نیاز ایشان دو ساعت طول میکشید.
اوادامه داد: من افتخار دارم که دست خطی از ایشان به همراه صحیفه سجادیه هدیه گرفتم. ایشان ما را به آموزش صحیفه سجادیه توصیه کردند و بعد از آن تدریس صحیفه سجادیه را به دلیل اینکه برای عموم مردم روان و مناسب است را در برنامه خود گنجاندم.
خوشزبان با اشاره به آخرین حضور رهبر شهید در مشهد، گفت: در آخرین حضور ایشان در مشهد عرض کردم من چه کاری میتوانم برای شما انجام بدهم. ایشان فرمودند هر زمانی که به حرم مشرف شدید سلام ما را هم به امام برسانید.
رهبر شهید یک اسلام شناس بی بدیل بود
همچنین امام جمعه موقت مشهد نیز در حاشیه این برنامه گفت: مقام معظم رهبری یک اسلامشناس بیبدیل بودند که نمونه آن را در تاریخ اسلام نداریم.
حجتالاسلام فرزانه با برشمردن ویژگیهای منحصربهفرد رهبر شهید تصریح کرد: مقام معظم رهبری یک اسلامشناس بیبدیل بودند. آنچه ایشان را به این جایگاه رساند، چند چیز بود؛ نخست اندیشه ایشان که یک رهبر فقیه بودند؛ دوم تخصص در قرآن؛ سوم تخصص و آشنایی ایشان با سبک زندگی ائمه(ع) بود.
او روحیه انقلابی را عامل دیگر این شناخت عمیق دانست و افزود: به تعبیر شهید بهشتی، همین روحیه انقلابی موجب شناخت ایشان از اسلام شد. این روحیه در فتوا، صحبت و تمام اعمال ایشان مشاهده میشد.
حجتالاسلام فرزانه با اشاره به سابقه مبارزاتی رهبر شهید اظهار کرد: عامل دیگری که ایشان را به اسلامشناسی بیبدیل تبدیل کرد، چند دهه مبارزه در جبهه اسلام بود. ایشان یک عمر مجاهدت کردند و اسلام را در ضمن جهاد شناختند. ایشان معتقد بودند مبارزه بدون شناخت سختیها، موجب سستی میشود و نفاق را به وجود میآورد. این مجموعه دست به دست هم داد تا ایشان اسلامشناسی بینظیر شوند و تا این اندیشه زنده است، انقلاب هم زنده است.
امام جمعه موقت مشهد به بیان خاطرهای از مجروح شدن رهبر شهید پرداخت و گفت: ایشان بعد از مجروحیت فرمودند «وقتی از مرگ نجات یافتم، متوجه شدم خدا مرا نگه داشته چون کاری با من دارد و باید وظیفهای را به انجام برسانم.» همانگونه که برای آیتالله سید مجتبی خامنهای این اتفاق افتاد، ایشان ماندند تا وظیفهای را به انجام برسانند. پس از ۴۰ سال تربیت زیر نظر قائد شهید امت، بار سنگین رهبری به دوش ایشان افتاد.
حجتالاسلام فرزانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال بینظیر مردم پس از انتخاب سومین رهبر انقلاب تصریح کرد: شور و هیجان مردم پس از انتخاب ایشان، نشان از شناخت ملت از داشتههای رهبری است. حضور مردم یک معجزه است.
او با تأکید بر تأثیر خون پاک رهبر شهید بر روح جمعی مردم ابراز کرد: مسئله گفتمان مردم اثر عظیمی است. غرب ۵۰ سال زحمت کشید تا گفتمان مردم را غربگرا کند، اما خون قائد شهید جوشید و در مدت کوتاهی گفتمان مردم را انقلابی کرد.
انتهای پیام/
نظر شما