به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرماندار شهرستان گلبهار امروز سهشنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم تکریم و معارفه مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان اظهار کرد: گلبهار در موقعیت راهبردی قرار دارد و «بابالرضا» و ورودی مشهد است.
امان الله خدمتگزار ادامه داد: گلبهار از ظرفیتهای گسترده گردشگری و میراثی برخوردار است؛ از کوههای فریزی و چشمهسبز گرفته تا ارتفاعات شیرباد که نمونه آن در استان وجود ندارد، این جاذبهها ظرفیتهای رشد و توسعه این شهرستان است.
او با تأکید بر لزوم آموزش و هدایت گردشگران افزود: با توجه به حجم حضور گردشگران در ییلاقات و مناطق کوهستانی، آموزش و راهنمایی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.
فرماندار گلبهار با اشاره به گستردگی جغرافیایی و جمعیتی شهرستان تصریح کرد: این شهرستان ۵۵ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد بدیهی است که فعالیت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این منطقه نسبت به دیگر شهرستانها بیشتر و پیچیدهتر است.
خدمتگزار خواستار تقویت و ارتقای نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار به اداره مستقل شد و گفت: اگر اعتبار لازم برای ساماندهی مناطق گردشگری گلبهار اختصاص یابد، علاوه بر توسعه گردشگری، زمینه اشتغال قابلتوجهی نیز فراهم خواهد شد.
در پایان این جلسه، از زحمات محمد طاهریان مقدم مسئول سابق این نمایندگی قدردانی و علیاکبر احمدزاده بهعنوان رئیس جدید نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گلبهار معرفی شد.
علی اکبر احمدزاده در کارنامه خود رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای مشهد مقدس، طرقبه شاندیز، رئیس حوزه مدیر کل استان، رئیس گروه آموزش و بازار یابی و توسعه گردشگری استان، مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، مسئول امور هتل آپارتمانها و مسئول آموزش استان را در کارنامه خود دارد.
