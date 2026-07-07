به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی عسکری امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری ستاد استانی بدرقه و تشییع رهبر شهبد انقلاب اظهار کرد: کارگروه ما در دو بخش فرهنگی، تبلیغی و رسانه و همچنین بین‌الملل فعالیت می‌کند و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در این حوزه‌ها انجام شده است.

رئیس کارگروه فرهنگی و رسانه ستاد استانی برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران ادامه داد: در حوزه مهمانان خارجی، از سه کشور عراق، پاکستان و افغانستان مهمانانی به شکل مردمی در مراسم حضور خواهند داشت. تلاش ما این است که به ویژه درباره مهمانان افغانستانی، مدیریت حضور به گونه‌ای انجام شود که پس از مراسم ماندگاری خارج از برنامه‌ای ایجاد نشود و این موضوع مطابق سیاست‌های کشور دنبال می‌شود.

او با اشاره به تولید اقلام فرهنگی اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ هزار پوستر توزیع خواهد شد، ۱۰۰ هزار نسخه دیگر نیز چاپ شده و مجموعاً حدود ۵۰۰ هزار پوستر در اختیار مجموعه‌های بسیج و مساجد قرار می‌گیرد. همچنین اعلام شده یک میلیون نسخه دیگر نیز در حال چاپ است و به زودی توزیع خواهد شد.

عسکری تصریح کرد: البته تأکید ما فقط بر پوستر نبوده و تهیه و توزیع پرچم نیز در دستور کار قرار دارد و این اقلام نیز به تعداد مناسب آماده خواهد شد.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره پوشش رسانه‌ای مراسم گفت: ۸۰ خبرنگار خارجی برای مستندسازی این مراسم از طریق سازمان تبلیغات اسلامی به مشهد اعزام می‌شوند و امکانات لازم برای استقرار آنان در حسینیه آیت‌الله شاهرودی پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: همچنین حدود ۵۰۰ فعال رسانه‌ای، انسان‌رسانه و چهره‌های اثرگذار رسانه‌ای در این مراسم مستقر خواهند شد و تولید محتوای گسترده‌ای را انجام خواهند داد.

عسکری با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی جامعه‌المصطفی(ص) اظهار کرد: جامعه‌المصطفی با حضور دانشجویانی از ۴۲ ملیت، یک موکب فرهنگی و رسانه‌ای ویژه برای همین ملیت‌ها برپا خواهد کرد و تولید محتوای بین‌المللی نیز از این مجموعه انجام می‌شود.

رئیس کارگروه فرهنگی و رسانه ستاد درباره اقدامات کمیته رسانه نیز گفت: فرآیند تولید محتوا توسط صدا و سیما آغاز شده و سایر مجموعه‌های رسانه‌ای نیز در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.

او افزود: بسیج هنرمندان نیز به صورت جدی در حوزه تولید محتوا فعال شده و سایر بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز در سه محور پیش‌بینی‌شده مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند.

عسکری گفت: امروز با مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز جلسه‌ای برگزار شد. این مجموعه با برخورداری از ده‌ها کانون در مشهد و شهرستان‌های بزرگ استان، در حوزه تولید سرود، محصولات فرهنگی و سایر برنامه‌های فرهنگی با بهره‌گیری از اشعار مقام معظم رهبری، تولید محتوا خواهد داشت.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: این رویداد، یک رویداد تاریخی و ماندگار برای مشهد است و بخش مهمی از ماندگاری آن به تولید محتوای رسانه‌ای و فرهنگی وابسته است که با مشارکت همه مجموعه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی دنبال خواهد شد.

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