ظرفیت خدمات شهری و اسکان مشهد برای مراسم تشییع رهبر شهید افزایش یافت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید حسن حسینی امروز سهشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در کارگروه مدیریت شهرستان مشهد گفت: در قالب این کارگروه، پنج کمیته تخصصی برای برنامهریزی و اجرای مأموریتهای مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید تشکیل شده و هر یک مسئولیت بخشی از خدماترسانی را بر عهده دارند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد با اشاره به تمهیدات خدمات شهری افزود: با توجه به ظرفیت شهرداری مشهد، برنامهریزی گستردهای برای ارائه خدمات انجام شده و علاوه بر سرویسهای بهداشتی ثابت، سرویسهای بهداشتی سیار نیز در نقاط مورد نیاز مستقر خواهند شد.
او ادامه داد: برای حفظ نظافت مسیرهای مراسم، ۶هزار پاکبان پیشبینی شدهاند. همچنین هلال احمر با ۵۰۰ مهپاش کولهپشتی در کنار مهپاشهای سیار که در نقاط مناسب مستقر میشوند، در خدمترسانی به زائران مشارکت خواهد داشت.
حسینی با بیان اینکه بیش از ۲۱۵۰ دستگاه اتوبوس وظیفه جابهجایی زائران را بر عهده خواهند داشت، اظهار کرد: سازمان آتشنشانی نیز علاوه بر آمادهباش کامل، ۲۰۰ دستگاه را در مسیر تشییع مستقر خواهد کرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد افزود: ظرفیت پارکینگهای شهر مشهد به بیش از ۱۰۰ هزار خودرو افزایش یافته و برای انتقال زائران از پارکینگها به محل برگزاری مراسم نیز ناوگان اتوبوسرانی پیشبینی شده است.
او با اشاره به برنامهریزی برای اسکان زائران گفت: در دهه پایانی صفر، ظرفیت اسکان مشهد به حدود ۸۰۰هزار نفر میرسد و برای این مراسم نیز تمهیدات گستردهای اندیشیده شده است. تاکنون حدود ۶۰ درصد واحدهای رسمی اقامتی رزرو شده و با توجه به ظرفیتهای ایجادشده، مشکلی در حوزه اسکان وجود نخواهد داشت.
حسینی ادامه داد: آموزش و پرورش با همکاری بسیج سازندگی اقدامات گستردهای برای آمادهسازی مراکز اسکان انجام داده است. همچنین حدود ۱۲ هزار داوطلب برای فعالیت در مواکب اعلام آمادگی کردهاند که بر اساس نیازسنجی و امکانسنجی، سازماندهی خواهند شد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۵ میلیون بطری آب معدنی برای مراسم تأمین شده و علاوه بر آن، شرکت آب و فاضلاب مشهد با استقرار مخازن و تانکرهای آب، تأمین آب شرب مورد نیاز زائران را بر عهده خواهد داشت.
او با اشاره به تمهیدات حوزه نان گفت: ظرفیت تولید نان در مشهد از روزانه حدود ۴.۵ میلیون قرص به حدود ۱۰ میلیون قرص افزایش یافته تا نیاز زائران و شهروندان به طور کامل تأمین شود.
حسینی همچنین از استقرار ۳۲ تیم نظارتی در چهار ضلع منتهی به حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: این تیمها مسئول نظارت و بازرسی بازارهای اطراف حرم خواهند بود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد با اشاره به مشارکت نیروهای مردمی و جهادی افزود: اقدامات متعددی برای ساماندهی این نیروها انجام شده و پویشهایی همچون «نذر آب» و «هر خانه یک حسینیه» با مشارکت مردم برای خدمترسانی هرچه بهتر به زائران شکل گرفته است.
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