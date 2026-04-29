۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰

بازارچه صنایع‌دستی و محصولات محلی بجستان برپا شد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بجستان گفت: هم‌زمان با دهه مبارک کرامت، بازارچه صنایع‌دستی و محصولات محلی شهرستان بجستان در محل خانه تاریخی رحیمی (موزه شهر) آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ذوالفقاری امروز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم آغاز به کار بازارچه صنایع‌دستی و محصولات محلی شهرستان بجستان که با حضور بخشدار مرکزی، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد، اظهار کرد: ۳۰ غرفه از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی است و این رویداد گامی بلند برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و معرفی توانمندی‌های بومی منطقه است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بجستان  با تبیین جایگاه ویژه بجستان در هنرهای سنتی، به تنوع بی‌نظیر رشته‌های صنایع دستی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: بجستان ظرفیت‌های فراوانی در رشته‌های سفال و سرامیک، ساخت سازهای سنتی، سبدبافی، گلیم‌بافی، خراطی، چلنگری، تون‌بافی و ارغوان‌بافی دارد که تلاش می‌کنیم با برپایی چنین بازارچه‌هایی، زمینه‌ معرفی و تجاری‌سازی تمامی این رشته‌های کهن را فراهم آوریم.

ذوالفقاری تصریح کرد: این بازارچه با هدف حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، پس از پایان دهه کرامت، هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در خانه تاریخی رحیمی پذیرای همشهریان و گردشگران خواهد بود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بجستان گفت: خانه تاریخی رحیمی در شهر بجستان، میدان شهید بهشتی بافت تاریخی، کوچه کمیل قرار دارد و به شماره ۳۳۰۳ در سال ۹۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کد خبر 1405020900542
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

