به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ذوالفقاری امروز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم آغاز به کار بازارچه صنایع‌دستی و محصولات محلی شهرستان بجستان که با حضور بخشدار مرکزی، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد، اظهار کرد: ۳۰ غرفه از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی است و این رویداد گامی بلند برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و معرفی توانمندی‌های بومی منطقه است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بجستان با تبیین جایگاه ویژه بجستان در هنرهای سنتی، به تنوع بی‌نظیر رشته‌های صنایع دستی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: بجستان ظرفیت‌های فراوانی در رشته‌های سفال و سرامیک، ساخت سازهای سنتی، سبدبافی، گلیم‌بافی، خراطی، چلنگری، تون‌بافی و ارغوان‌بافی دارد که تلاش می‌کنیم با برپایی چنین بازارچه‌هایی، زمینه‌ معرفی و تجاری‌سازی تمامی این رشته‌های کهن را فراهم آوریم.

ذوالفقاری تصریح کرد: این بازارچه با هدف حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، پس از پایان دهه کرامت، هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در خانه تاریخی رحیمی پذیرای همشهریان و گردشگران خواهد بود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بجستان گفت: خانه تاریخی رحیمی در شهر بجستان، میدان شهید بهشتی بافت تاریخی، کوچه کمیل قرار دارد و به شماره ۳۳۰۳ در سال ۹۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/