روز ملی خلیج فارس؛ پاسداشت حقیقتی ماندگار در حافظه جهانی

عادل شهرزاد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیجفارس در یادداشتی نوشت: دهم اردیبهشتماه، روز ملی خلیجفارس، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی بخشی مهم از هویت تاریخی، جغرافیایی و تمدنی ایرانزمین است؛ روزی که یادآور پیوند عمیق ملت ایران با یکی از کهنترین و مهمترین پهنههای آبی جهان است. خلیجفارس در طول هزاران سال نهتنها یک نام جغرافیایی، بلکه نمادی از استمرار تاریخی، شکوه تمدنی و جایگاه راهبردی ایران در منطقه بوده است؛ پهنهای که در حافظه مکتوب تاریخ، در آثار مورخان و جغرافیدانان و در نقشههای معتبر جهان، همواره با نام اصیل و تغییرناپذیر «خلیجفارس» ثبت و شناختهشده است.
نگاهی به اسناد تاریخی و منابع معتبر جهانی نشان میدهد که نام خلیج فارس ریشهای عمیق در تاریخ دارد. از دوران باستان، در نوشتههای مورخان و اندیشمندان یونانی و رومی همچون هرودوت، استرابو و بطلمیوس، این پهنه آبی با عنوان «سینوس پرسیکوس» یا همان خلیج فارس معرفی شده است. در دورههای بعد نیز جغرافیدانان و دانشمندان بزرگ جهان اسلام از جمله اصطخری، ابن حوقل، مسعودی، مقدسی و یاقوت حموی در آثار ارزشمند خود از این دریا با نام «بحر فارس» یا «الخلیج الفارسی» یاد کردهاند. این استمرار نام در متون علمی و جغرافیایی نشاندهنده حقیقتی روشن در تاریخ جغرافیای جهان است؛ حقیقتی که در طول قرون متمادی بدون تغییر باقی مانده و بهعنوان یک واقعیت علمی و تاریخی پذیرفته شده است.
در کنار منابع مکتوب، نقشههای تاریخی نیز گواهی روشن بر اصالت این نام به شمار میآیند. صدها نقشه معتبر از جغرافیدانان و نقشهنگاران اروپایی از قرون پانزدهم تا نوزدهم میلادی، از جمله آثار جیراردوس مرکاتور، آبراهام اورتلیوس و ویلم بلائو، این پهنه آبی را با نام Persian Gulf ثبت کردهاند. در بسیاری از آرشیوهای معتبر جهانی، از کتابخانه ملی فرانسه گرفته تا موزههای بزرگ اروپا، نقشههایی وجود دارد که همگی بر یک نام مشترک تأکید دارند؛ نامی که ریشه در تاریخ و هویت این سرزمین دارد و در حافظه جغرافیایی جهان تثبیت شده است.
خلیج فارس تنها یک پهنه آبی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین کانونهای شکلگیری و تعامل تمدنها در طول تاریخ بوده است. از دوران باستان تاکنون، این منطقه، شاهراهی حیاتی برای تجارت، دریانوردی و ارتباط میان شرق و غرب محسوب میشده است. بنادر تاریخی، مسیرهای بازرگانی دریایی، مراکز دادوستد و حضور تمدنهای گوناگون در پیرامون این دریا، نشان از جایگاه ویژه آن در تاریخ اقتصادی و فرهنگی جهان دارد. بسیاری از شهرهای ساحلی خلیج فارس در طول تاریخ به مراکز مهم تجارت دریایی تبدیل شدند و نقش تعیینکنندهای در تبادل کالا، فرهنگ و دانش میان سرزمینهای مختلف ایفا کردند.
در این میان، سواحل جنوبی ایران و بهویژه استان هرمزگان، جایگاهی ممتاز در تاریخ و فرهنگ خلیج فارس دارند. این سرزمین با برخورداری از بنادر کهن، جزایر تاریخی و پیشینهای غنی در دریانوردی و تجارت دریایی، همواره یکی از مهمترین کانونهای تعاملات فرهنگی و اقتصادی در این پهنه آبی بوده است. بندر تاریخی هرمز، جزایر قشم و کیش، بندر کنگ و بندرلنگه و بسیاری از دیگر نقاط ساحلی هرمزگان، هر یک بخشی از تاریخ پرشکوه دریانوردی ایرانیان را در خود جای دادهاند؛ تاریخی که در آن دانش بومی دریانوردی، ساخت لنجهای سنتی و مهارتهای آن، نسل به نسل منتقل شده است.
فرهنگ مردم سواحل خلیج فارس نیز بازتابی از همین پیوند دیرینه با دریاست. آیینها، موسیقی، زبان و گویشهای محلی، شیوههای سنتی صیادی و صنایعدستی دریایی همگی نشانههایی از فرهنگی زنده و پویا هستند که در بستر این پهنه آبی شکل گرفته و تداوم یافتهاند. صنایعدستی متنوع، هنرهای وابسته به دریا، معماری بومی سواحل و سبک زندگی مردمان جنوب، همگی جلوههایی از میراث فرهنگی ارزشمندی هستند که خلیج فارس در شکلگیری آن نقشی اساسی داشته است.
روز ملی خلیج فارس، علاوه بر یادآوری این پیشینه درخشان، فرصتی برای تأکید بر ضرورت پاسداری از این میراث گرانبها نیز به شمار میآید. حفاظت از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی سواحل و جزایر خلیج فارس، معرفی درست این پیشینه به نسلهای آینده و تقویت پژوهشهای تاریخی و جغرافیایی درباره این منطقه، از جمله مسئولیتهایی است که بر عهده نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و پژوهشی قرار دارد. در این میان، نقش میراث فرهنگی در مستندسازی، حفاظت و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این منطقه بسیار مهم و تعیینکننده است.
ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان نیز در همین راستا تلاش دارد با حفظ و معرفی آثار تاریخی، حمایت از میراث ناملموس دریایی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت پژوهشهای مرتبط با تاریخ و فرهنگ دریایی، سهم خود را در پاسداشت این هویت تاریخی ایفا کند. معرفی بنادر تاریخی، ثبت و صیانت از آیینها و سنتهای بومی، و توجه به ظرفیتهای فرهنگی جزایر و سواحل استان، بخشی از این رویکرد فرهنگی و هویتی است.
بیتردید خلیج فارس بخشی جداییناپذیر از تاریخ و هویت ملی ایران است؛ نامی که در طول قرنها در منابع علمی و تاریخی جهان ثبت شده و در حافظه تمدنی بشر ماندگار شده است. پاسداشت این نام و معرفی درست جایگاه تاریخی آن، وظیفهای ملی و فرهنگی است که نیازمند همبستگی، آگاهی و تلاش مستمر همه دلسوزان فرهنگ و تاریخ این سرزمین است.
در روز ملی خلیج فارس، ضمن گرامیداشت این میراث ارزشمند، بر اهمیت حفظ و معرفی تاریخ و فرهنگ دریایی این منطقه تأکید میکنیم و امید داریم که با تلاش پژوهشگران، فرهیختگان و فعالان حوزه فرهنگ و میراث، نام پرافتخار «خلیج همیشه فارس» همچنان با استواری و صلابت در عرصههای علمی، فرهنگی و بینالمللی بدرخشد.
