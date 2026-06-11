به گزارش خبرنگار میراث آریا، جشنواره صنایع‌دستی شامگاه پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ که با هدف تجلیل از هنرمندان و احیای هنرهای سنتی منطقه برگزار شد، میزبان جمع کثیری از علاقه‌مندان، مسئولان محلی و هنرمندان فعال در حوزه صنایع‌دستی بود.



حسن هاشم‌زاده رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بندرلنگه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها یک کالا نیست، بلکه شناسنامه فرهنگی و تاریخی مردم ساحل‌نشین خلیج فارس است. ما در این جشنواره تلاش کردیم تا با برپایی نمایشگاهی از محصولات خانه صنایع‌دستی بندرکنگ، ظرفیت‌های بی‌نظیر هنرمندان این دیار را در معرض دید عموم قرار دهیم.



او افزود: این رویداد با برنامه‌های متنوع فرهنگی همراه بود. از جمله بخش‌های برجسته این جشنواره، اجرای زنده موسیقی سنتی بود که با استقبال بی‌نظیر حاضرین روبرو شد.



هاشم‌زاده خاطرنشان کرد: حمایت از مشاغل خانگی و ایجاد بستری برای عرضه مستقیم محصولات هنری، از اولویت‌های اصلی ماست و امیدواریم با تداوم چنین جشنواره‌هایی، شاهد رونق اقتصادی هرچه بیشتر در حوزه صنایع‌دستی شهرستان باشیم.

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