۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۷

همزمان با هفته صنایع‌دستی

بازارچه صنایع‌دستی هرمزگان در بندرعباس برپا شد

بازارچه صنایع‌دستی هرمزگان در بندرعباس برپا شد

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان از برگزاری نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی در مجتمع تجاری علاءالدین همزمان با هفته صنایع‌دستی در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها و حمایت از هنرمندان بومی استان برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: در این بازارچه، ۱۳ هنرمند شاخص استان هرمزگان آثار خود را در رشته‌های متنوعی از جمله البسه‌ محلی، رودوزی‌های سنتی، حصیربافی، سفال و سرامیک، بافته‌های سنتی و صنایع‌دستی دریایی در معرض دید و فروش علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

به گفته معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان، این نمایشگاه که فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم و گردشگران است، طی روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه پذیرای عموم خواهد بود.

او افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این آثار هنری و حمایت از هنرمندان بومی، در روزهای مذکور از ساعت ۱۶ الی ۲۲ به پاساژ علاءالدین بندرعباس مراجعه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032201851
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha