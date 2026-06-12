به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی شامگاه پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایعدستی، این رویداد با هدف معرفی ظرفیتها و حمایت از هنرمندان بومی استان برنامهریزی شده است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان افزود: در این بازارچه، ۱۳ هنرمند شاخص استان هرمزگان آثار خود را در رشتههای متنوعی از جمله البسه محلی، رودوزیهای سنتی، حصیربافی، سفال و سرامیک، بافتههای سنتی و صنایعدستی دریایی در معرض دید و فروش علاقهمندان قرار میدهند.
به گفته معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان، این نمایشگاه که فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم و گردشگران است، طی روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه پذیرای عموم خواهد بود.
او افزود: علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این آثار هنری و حمایت از هنرمندان بومی، در روزهای مذکور از ساعت ۱۶ الی ۲۲ به پاساژ علاءالدین بندرعباس مراجعه کنند.
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