۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان از فروشگاه البسه سنتی در بندرعباس / تأکید بر برندسازی و حمایت از فعالان هویت‌محور

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان از فروشگاه البسه سنتی در بندرعباس / تأکید بر برندسازی و حمایت از فعالان هویت‌محور

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همزمان با روز جهانی صنایع دستی در بازدید از فروشگاه البسه سنتی شیرین فاتح، بر ضرورت برندسازی، حمایت از فعالان حوزه پوشاک سنتی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی هرمزگان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد شامگاه چهارشنبه 20 خردادماه 1405 در بازدید از فروشگاه البسه سنتی که با هدف بررسی ظرفیت‌های بومی در حوزه پوشاک سنتی و تقویت مسیر معرفی هویت فرهنگی مناطق مختلف هرمزگان انجام شد، بر نقش مؤثر فعالان این حوزه در شکل‌گیری و تثبیت برندهای محلی تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان در این بازدید با اشاره به اهمیت حرکت هوشمندانه در مسیر توسعه صنایع دستی گفت: شخصی که این مسیر را طی کرده، هوشمندانه عمل کرده است؛ چراکه برندسازی در حوزه پوشاک سنتی، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از فرآیند حفظ و بازآفرینی هویت فرهنگی بومی به شمار می‌رود.

او با اشاره به سیر تحول پوشاک سنتی در گذر زمان تصریح کرد: این سرمایه‌ ارزشمند که ریشه در پیشینه غنی اجتماعی و تمدنی منطقه دارد، نیازمند اهتمام و حمایت ویژه‌ای است تا بتواند با بهره‌گیری از رویکردهای نوین، جایگاه شایسته‌ خود را در بازارها بازآفرینی کند.

در جریان این بازدید شهرزاد همچنین از طراحی و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد یک‌هفته‌ای در بندرعباس اشاره کرد و گفت: رویدادی که می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های بومی، پیوند میان گردشگری و تولیدکنندگان محلی و توسعه برندهای منطقه‌ای فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه پوشاک سنتی و صنایع فرهنگی اظهار کرد: مجموعه‌ها و افرادی که با انگیزه و دغدغه حفظ و ترویج هویت فرهنگی در این عرصه فعالیت می‌کنند، شایسته حمایت هستند و این اداره‌کل نیز در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود، از هیچ تلاشی برای پشتیبانی از این مسیر دریغ نخواهد کرد.
شهرزاد همچنین با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان در سطح گسترده‌تر، بر ضرورت حضور و معرفی برندهای بومی در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد و افزود: با هم‌افزایی و برداشتن گام‌های مؤثر در این حوزه، می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت و زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی هرمزگان را فراهم کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101743
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

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