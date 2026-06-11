به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد شامگاه چهارشنبه 20 خردادماه 1405 در بازدید از فروشگاه البسه سنتی که با هدف بررسی ظرفیتهای بومی در حوزه پوشاک سنتی و تقویت مسیر معرفی هویت فرهنگی مناطق مختلف هرمزگان انجام شد، بر نقش مؤثر فعالان این حوزه در شکلگیری و تثبیت برندهای محلی تأکید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان در این بازدید با اشاره به اهمیت حرکت هوشمندانه در مسیر توسعه صنایع دستی گفت: شخصی که این مسیر را طی کرده، هوشمندانه عمل کرده است؛ چراکه برندسازی در حوزه پوشاک سنتی، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از فرآیند حفظ و بازآفرینی هویت فرهنگی بومی به شمار میرود.
او با اشاره به سیر تحول پوشاک سنتی در گذر زمان تصریح کرد: این سرمایه ارزشمند که ریشه در پیشینه غنی اجتماعی و تمدنی منطقه دارد، نیازمند اهتمام و حمایت ویژهای است تا بتواند با بهرهگیری از رویکردهای نوین، جایگاه شایسته خود را در بازارها بازآفرینی کند.
در جریان این بازدید شهرزاد همچنین از طراحی و برنامهریزی برای برگزاری رویداد یکهفتهای در بندرعباس اشاره کرد و گفت: رویدادی که میتواند زمینهای برای معرفی گستردهتر ظرفیتهای بومی، پیوند میان گردشگری و تولیدکنندگان محلی و توسعه برندهای منطقهای فراهم کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه پوشاک سنتی و صنایع فرهنگی اظهار کرد: مجموعهها و افرادی که با انگیزه و دغدغه حفظ و ترویج هویت فرهنگی در این عرصه فعالیت میکنند، شایسته حمایت هستند و این ادارهکل نیز در چارچوب وظایف و ظرفیتهای موجود، از هیچ تلاشی برای پشتیبانی از این مسیر دریغ نخواهد کرد.
شهرزاد همچنین با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان در سطح گستردهتر، بر ضرورت حضور و معرفی برندهای بومی در نمایشگاههای ملی و بینالمللی تأکید کرد و افزود: با همافزایی و برداشتن گامهای مؤثر در این حوزه، میتوان به نتایج قابل توجهی دست یافت و زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی هرمزگان را فراهم کرد.
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