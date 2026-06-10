به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز چهارشنبه 20 خردادماه 1405 در نشست با هنرمندان ضایعات نخاعی با قدردانی از تلاش این هنرمندان اظهار کرد: فعالیت شما تنها تولید یک محصول نیست؛ بلکه نشان‌دهنده اراده، خلاقیت و توانمندی افرادی است که با وجود محدودیت‌های جسمی، توانسته‌اند در حوزه تأمین مواد اولیه، تولید، طراحی، نوآوری و عرضه محصولات صنایع‌دستی نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ضرورت نگاه اقتصادی و توسعه‌ای به صنایع‌دستی افزود: تا زمانی که نگاه ما به صنایع‌دستی محدود به یک غرفه کوچک باشد، نمی‌توان ظرفیت واقعی این حوزه را به ظهور رساند. باید دیدگاه ما بزرگ‌تر شود و صنایع‌دستی را به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جدی ببینیم.

او برای همه هنرمندان و فعالان این مرکز آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید پیگیری شود، مسئله مجوز فعالیت برای مراکزی است که در چند رشته صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند.

شهرزاد همچنین بر ضرورت حمایت از حضور هنرمندان در نمایشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: شرکت در نمایشگاه‌ها یکی از مسیرهای مهم بازاریابی، معرفی محصول و ارتباط با مشتریان است و باید زمینه حضور فعال این مجموعه‌ها در رویدادهای استانی، ملی و فصلی فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد اظهار کرد: امسال برنامه‌ریزی‌هایی برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک میان استان‌ و مناطق آزاد در دستور کار قرار دارد تا نمایشگاه‌های مشترک برگزار شود. استفاده از ظرفیت مناطقی مانند منطقه آزاد قشم می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی و فروش محصولات صنایع‌دستی باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، بسته‌بندی را یکی از حلقه‌های مهم زنجیره ارزش صنایع‌دستی دانست و گفت: برای موفقیت در بازار، تولید محصول کافی نیست؛ باید زنجیره را کامل کرد. بسته‌بندی مناسب، هویت‌بخشی به محصول، افزایش ارزش افزوده و امکان حضور در بازارهای گسترده‌تر را فراهم می‌کند.

شهرزاد در پایان با تأکید بر حمایت از هنرمندان دارای محدودیت‌های حرکتی گفت: این مجموعه‌ها نمونه‌ای از توانمندی، خلاقیت و امید هستند. وظیفه ما این است که موانع اداری و سامانه‌ای را کاهش دهیم، مسیر دریافت مجوزها را تسهیل کنیم و زمینه حضور مؤثر آنان در بازارهای داخلی و نمایشگاهی فراهم سازیم.

انتهای پیام/