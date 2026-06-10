به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز چهارشنبه 20 خرداد ماه 1405 در نشست راهبردی بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه صنایع‌دستی که به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی برگزار شد، با تبریک این روز به فعالان و صنعتگران استان گفت: هدف نهایی تولید هنر، ایجاد بازار فروش و تبدیل هنر به ثروت و اقتصاد پایدار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: از نخستین روزهای مسئولیتم، راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی یکی از دغدغه‌های اصلی بوده و معتقدم در این مسیر باید عمل‌گرایی را سرلوحه کار قرار دهیم.

او با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: تا زمانی که برای عرضه محصولات صنایع‌دستی تنها به دنبال غرفه‌های کوچک باشیم، نمی‌توانیم بازار را فتح کنیم. هنرمندان باید بزرگ فکر کنند، اما قدم‌های کوچک و استوار بردارند.

شهرزاد با اشاره به نقش تشکل‌ها در توسعه صنایع‌دستی تصریح کرد: در این میان، تشکل‌ها و انجمن‌ها حلقه واسط میان حاکمیت و مردم هستند و نقش مهمی در پیشبرد امور دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان اظهار کرد: ما به‌عنوان بدنه دولت وظیفه تسهیل‌گری داریم، اما راه‌اندازی و تقویت تشکل‌های صنفی باید از سوی خود هنرمندان دنبال شود.

او با اشاره به نبود حلقه واسط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده در زنجیره ارزش صنایع‌دستی استان افزود: فقدان حلقه واسط تامین کنندگان، از قبیل بازاریابی حرفه‌ای، روانشناسی مصرف کنندگان و شبکه فروش، زنجیره تولید و عرضه را با مشکل مواجه می‌کند. وقتی از صنایع‌دستی سخن می‌گوییم، در واقع از اقتصاد صنایع‌دستی صحبت می‌کنیم و برای رفع این چالش‌ها، برنامه‌های عملیاتی متعددی برای سال ۱۴۰۵ تدوین شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با تشریح بسته‌های حمایتی اداره‌کل میراث فرهنگی هرمزگان گفت: از محل بند ۷ تبصره ۱۵، بالغ بر ۳۴۲ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت در نظر گرفته شده است که به طرح‌های توجیه‌پذیر و قابل دفاع اختصاص می‌یابد.

او تأکید کرد: هنرمندان و صنعتگران نباید خود را صرفاً وابسته به تسهیلات بانکی بدانند، بلکه باید با نگاه تولید اقتصادی، بازارسازی و شبکه‌سازی را نیز در دستور کار قرار دهند.

شهرزاد در ادامه به دیگر اقدامات حمایتی اشاره کرد و افزود: واگذاری دو بیلبورد تبلیغاتی تحت اختیار اداره‌کل به‌صورت رایگان برای معرفی محصولات هنرمندان انجام می‌شود. همچنین ابلاغ مصوبه خرید محصولات صنایع‌دستی به‌عنوان هدیه تشریفاتی توسط صنایع و شرکت‌های بزرگ استان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان همچنین از پیگیری بیمه هنرمندان، صدور مجوز مراکز چندرشته‌ای، اعطای بورسیه صنایع‌دستی و صدور بن‌های خرید به‌عنوان دیگر برنامه‌های حمایتی این اداره‌کل یاد کردکه در حال پیگیری است و لازمه آن همکاری و همفکری خود هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی است.

طراحی نخستین صندوق حمایت از صنایع‌دستی

شهرزاد از تهیه طرح اولیه صندوق حمایت از صنایع‌دستی و ارائه آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: ایده این صندوق تا دو سه ماه آینده نهایی می‌شود و در صورت تأیید، هرمزگان می‌تواند نخستین استان کشور باشد که این رویکرد را پیاده‌سازی می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: کارکرد این صندوق صرفاً پرداخت تسهیلات بانکی نیست، بلکه قرار است به‌عنوان یک چتر حمایتی همه‌جانبه برای هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی عمل کند.

پیوند صنایع‌دستی با گردشگری و بازارهای صادراتی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ماهیت گردشگری استان گفت: بخش قابل توجهی از گردشگران هرمزگان، گردشگران هیجانی و کوله‌پشتی هستند و باید میان گردشگری و صنایع‌دستی پیوند جدی‌تری ایجاد شود.

او افزود: بر همین اساس، رویدادها و جشنواره‌های گردشگری استان به‌صورت تلفیقی برگزار خواهد شد و بازارچه‌ها و غرفه‌های صنایع‌دستی در حاشیه این جشنواره‌ها فعال می‌شوند.

شهرزاد همچنین با اشاره به برنامه‌های فرامرزی اداره‌کل میراث فرهنگی هرمزگان خاطرنشان کرد: طرح همکاری مشترک با سایر استان‌ها و همچنین عرضه محصولات صنایع‌دستی به کشورهای هدف صادراتی در دست بررسی و شناسایی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان در پایان ضمن تشکر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و همکاری که این اتاق تاکنون داشته اشاره کرد: در حال برنامه ریزی برای حمایت از پژوهشها، تالیفات هنرمندان در حوزه صنایع دستی هستیم.

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