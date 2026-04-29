به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست راهبردی «سالفه دریاورزان» یک ابتکار مردم پایه و در چارچوب برنامه‌های شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج‌فارس انجام شده که تجلی هم‌افزایی نهادهای متولی حوزه فرهنگ با جامعه محلی در صیانت از اصالت‌های تاریخی جنوب ایران است.

فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و دبیر جشنواره بین‌المللی خلیج‌فارس، در این نشست با تبیین شرایط فعلی کشور و حماسه‌آفرینی ملت ایران در جنگ تحمیلی دوم و سوم (جنگ ۱۲ روزه و نبرد ۴۰ روزه رمضان)، اظهار کرد: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی که در میدان نظامی مقهور اراده این ملت شدند، اکنون تمام توان خود را در کارزار رسانه‌ای و تحریف حقایق تاریخی به کار بسته‌اند. در این ایستادگی تمدنی، دریانوردان و ناخدایان ما به‌عنوان «گنجینه‌های انسانی»، برنده‌ترین سلاح ما در نبرد روایت‌ها هستند.

او با اشاره به نفوذ تاریخی ناوگان دریانوردی سنتی ساحل‌نشینان از تنگه هرمز تا اقیانوس هند و آفریقا، افزود: هر لنج ایرانی که با دانش بومی ثبت جهانی شده، پهنه دریا را می‌پیماید، یک رسانه‌ زنده برای اثبات حقانیت نام و هویت خلیج‌فارس است.

جلالی تصریح کرد: ما مدیران فرهنگی و سیاست‌گذاران این عرصه خطیر در سنگر پشتیبانی از نیروهای مسلح که حافظ تمامیت ارضی ایران هستند، از طریق جلب مشارکت اهالی فرهنگ، هنر و رسانه باید این سالفه‌ها و روایت‌های شفاهی دریا ورزان را به محتواهای هنری و رسانه‌ای تبدیل کنیم تا در جنبش مدنی هویت‌محور جشنواره خلیج‌فارس، لایه‌های پنهان تاب‌آوری اجتماعی و پایداری ملی خود را به جهانیان معرفی نماییم.



هم‌گرایی نهادهای دولتی و عمومی برای صیانت از میراث جهانی

در ادامه این نشست، سپهر زارعی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، بر ضرورت پاسداری و حفاظت از «دانش سنتی دریانوردی و لنج سازی ایرانیان در خلیج‌فارس» به‌عنوان میراث جهانی ثبت‌شده در فهرست میراث ناملموس یونسکو تأکید کرد.

او میان تاریخ، معماری بافت قدیم و تجربیات دریانوردان را زیربنای اقتدار فرهنگی ایران در سواحل خلیج‌فارس دانست.

بازدید از کانون‌های خلاق و میراث تمدنی

در حاشیه این نشست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و هیئت همراه، به میزبانی ناخدا علی بحری، مسئول موزه مردم‌شناسی کنگ، از گنجینه‌ اسناد، نقشه‌های دریانوردی و آثار مرتبط بادانش سنتی دریانوردی و لنج سازی کنگ بازدید کردند.

همچنین بازدید از خانه صنایع‌دستی و خانه هنرمندان بندرکنگ، بخش دیگری از برنامه‌های جنبی بود که باهدف بررسی ظرفیت‌های هنری جامعه محلی برای نهادسازی درزمینهٔ صنایع خلاق فرهنگی، روایت سازی بینا نسلی برای جلب مشارکت جامعه بانوان و جوانان و همچنین شبکه‌سازی برای مقابله با تحریف‌های تاریخی دستاوردهای تمدن ایرانی خلیج‌فارس انجام شد.

در بخش دیگری از این رویداد، جمعی از ناخدایان پیشکسوت و دریاورزان صاحب‌نام بندرکنگ به‌عنوان حافظان فرهنگ و مرزبانان آبی خلیج‌فارس به بیان خاطراتی از سفرهای دریانوردی، سبک زندگی اصیل ساحل‌نشینان، آوازه تاریخی مردمان متمدن جنوب ایران در کرانه‌های اقیانوس هند و ارائه پیشنهادهای خود برای صیانت از این میراث دریایی پرداختند.



