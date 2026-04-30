به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید بادپا امروز پنجشنبه 10 اردیبهشت ۱۴۰۵، در این مراسم اظهار کرد: در راستای بزرگداشت حاکمیت تاریخی و حقوقی ایران بر خلیج فارس و با هدف تقویت ارزش‌های ملی و فرهنگی، اداره میراث فرهنگی شیراز در اقدامی هماهنگ با فرمانداری شیراز، نمایشگاه ویژه و تخصصی «ایران من» را در صحن فرمانداری این شهرستان برپا کرد تا در روز خلیج فارس، پیام‌آور اقتدار و هویت ملی ایران باشیم.

معاون فرمانداری شهرستان شیراز افزود: هنرمندان نقاشی خط با نگاهی متفاوت، نقشه ایران را نه تنها یک جغرافیای سیاسی، بلکه به عنوان یک اثر هنری و روحی جلوه داده‌اند. نمایشگاه ایران من، تنها یک رویداد هنری نیست؛ بلکه بیانیه‌ای بصری برای تأکید بر هویت ملی است. بهره‌گیری از توان هنرمندان نقاشی خط، نشان می‌دهد که هنر می‌تواند قدرتمندترین ابزار برای بازخوانی تاریخ و میهن باشد.

بادپا ادامه داد: این نمایشگاه که بر پایه همکاری نزدیک میان نهادهای اجرایی و کانون‌های هنری شکل گرفته است، با تمرکز بر حوزه «نقاشی خط» سازماندهی شدهاست و ویژگی متمایز این نمایشگاه، وحدت موضوعی آثار بود؛ به‌طوری که تمامی تابلوها، با استفاده از ظرافت‌های خطاطی و تکنیک‌های مدرن نقاشی خط، «نقشه ایران» را به تصویر کشیده بودند. هنرمندان شرکت‌کننده با خلق این آثار، مرزهای جغرافیایی کشور را با کلمات و مضامین حماسی و ملی پیوند زده و ایران را به عنوان یک کالبد واحد و با اصالت هنری یمعرفی کردند.

در ادامه همچنین رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شیراز، گفت :در روز خلیج فارس، وقتی قلم هنرمندان با عشق به وطن ترکیب می‌شود، هنر جایگاه وسیع تری پیدا می‌کند.

هاجر عسکری بیان کرد : نمایشگاه «ایران من» تلاشی برای بازخوانی هویت ملی از دریچه هنر «نقاشی خط» بود که در این نمایشگاه، تمامی تابلوها با موضوع نقشه ایران و مضامین ملی خلق شده است.

او از زحمات هنرمند کارآفرین خانم نسرین رضایی و همکاران ایشان در برپایی نمایشگاه مزبور تقدیر و تشکر به عمل آورد.

بنابراین گزارش ویژگی متمایز این نمایشگاه، تمرکز تمامی آثار هنری بر موضوع «ایران» بود که هنرمندان حوزه نقاشی خط با استفاده از خطوط و ظرافت‌های هنری، پهنه جغرافیایی ایران را به تصویر کشیده و پیوند میان هنر و وطن را نمایان ساختند.

