به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه هم‌اندیشی فی‌مابین معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، ۲۴ فروردین‌ماه با معاونان سازمان منطقه آزاد ماکو با هدف تدوین نقشه راه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مربوطه برگزار شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ارتباط با جزییات این جلسه اظهار کرد: در این جلسه طرفین بر لزوم همکاری در زمینه مرمت آثار تاریخی منطقه آزاد ماکو از جمله قلعه قبان و کاخ‌موزه باغچه‌جوق به توافق رسیدند.

ریتا خضرزاده گفت: راه‌اندازی بازارچه دائمی صنایع‌دستی در کاخ‌موزه باغچه‌جوق ماکو، برگزاری تورهای آشناسازی با جاذبه‌های گردشگری و تاریخی منطقه آزاد ماکو، برگزاری و ثبت رویدادهای و جشنواره‌های گردشگری از دیگر مصوبات این جلسه بود و همچنین مقرر شد این نشست به صورت ماهیانه استمرار داشته باشد.

انتهای پیام/