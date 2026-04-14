بهگزارش خبرنگار میراثآریا، جلسه هماندیشی فیمابین معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۲۴ فروردینماه با معاونان سازمان منطقه آزاد ماکو با هدف تدوین نقشه راه همکاریهای مشترک در حوزههای مربوطه برگزار شد.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در ارتباط با جزییات این جلسه اظهار کرد: در این جلسه طرفین بر لزوم همکاری در زمینه مرمت آثار تاریخی منطقه آزاد ماکو از جمله قلعه قبان و کاخموزه باغچهجوق به توافق رسیدند.
ریتا خضرزاده گفت: راهاندازی بازارچه دائمی صنایعدستی در کاخموزه باغچهجوق ماکو، برگزاری تورهای آشناسازی با جاذبههای گردشگری و تاریخی منطقه آزاد ماکو، برگزاری و ثبت رویدادهای و جشنوارههای گردشگری از دیگر مصوبات این جلسه بود و همچنین مقرر شد این نشست به صورت ماهیانه استمرار داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما