به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مکاییل بهادری امروز چهارشنبه 26 فروردین 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: از اوایل بهمن‌ماه تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب با دبی ۱۰ تا ۳۰ مترمکعب در ثانیه از طریق کانال انتقال آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی می‌شود.

معاون اجرایی طرح سد کانی‌سیب پیرانشهر اضافه کرد: برنامه رهاسازی آب سد کانی‌سیب پیرانشهر به سمت دریاچه ارومیه، با توجه به وضعیت منابع آب و حجم آب ذخیره شده در پشت دریاچه سد همچنان تداوم دارد.

او گفت: هم اکنون حجم آب ذخیره شده پشت سد کانی سیب به حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب رسیده و رهاسازی تا حجم ۱۳۰ میلیون مترمکعب امکان‌پذیر است.

بهادری منابع تامین آب این سد را رودخانه‌های «لاوین»، «ئاواژار» و «زنگ‌آباد» عنوان کرد و افزود: میزان ورودی آب به سد در حال حاضر حدود ۶۰ مترمکعب بر ثانیه برآورد می‌شود و رهاسازی فعلی در چارچوب برنامه‌های زیست‌محیطی و کمک به احیای دریاچه ارومیه انجام می‌گیرد.

معاون اجرایی طرح سد کانی‌سیب پیرانشهر ادامه داد: آب ذخیره‌شده در مخزن سد کانی‌سیب برای تامین بخشی از نیازهای کشاورزی منطقه و ملاحظات محیط‌زیستی پیش‌بینی شده و مازاد آن نقش مهمی در بهبود شرایط اکولوژیکی دریاچه ارومیه دارد.

