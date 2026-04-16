۲۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳

طبق مصوبه وزارت میراث‌فرهنگی ساخت‌وساز در اطراف تپه قالاباشی نقده با رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی بلامانع است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: طبق مصوبه وزارت میراث‌فرهنگی ساخت‌وساز در اطراف تپه قالاباشی نقده با رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی و حفظ عرصه و حریم این تپه بلامانع است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری امروز ۲۷ فروردین‌ماه به همراه امیرعباس جعفری فرماندار نقده از تپه تاریخی قالاباشی نقده بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این بازدید اظهار کرد: با توجه به اهمیت تپه تاریخی قالاباشی و لزوم حفاظت و صیانت، و قرارگیری آن در وسط شهر و در راستای رویکرد مردم‌داری و مردم‌یاری دولت برای حل مشکلات ساکنان اطراف تپه، تعیین عرصه و حریم آن پس از مطرح شدن در شورای تعیین عرصه و حریم بناها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی در اسرع وقت تصویب شد.

او با تاکید بر رسیدگی به مشکلات ساکنان اطراف تپه افزود: طبق مصوبه وزارت میراث‌فرهنگی ساخت‌وساز در اطراف تپه قالاباشی نقده با رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی و حفظ عرصه و حریم تپه بلامانع بوده به شرطی که ارتفاع ساختمان‌های اطراف تپه از ۷.۵ متر بیشتر تجاوز نکند و طرح نما قبل از هرگونه اقدام به تصویب اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برسد.

صفری ادامه داد: حفاظت از آثار تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت گذشته کشورمان، وظیفه همگانی بوده و در این راستا رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی الزامی است.

سمیرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

