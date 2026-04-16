بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری امروز ۲۷ فروردینماه در بازدید از روستای حسنلو نقده که با همراهی امیرعباس جعفری، فرمانده نقده انجام شد، اظهار کرد: بعد از بازدید استاندار آذربایجان غربی از روستای حسنلو نقده، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق بنیاد مسکن و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی وزارت میراثفرهنگی برای ساماندهی این روستا اختصاص یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: با تخصیص این اعتبارات، تقویت زیرساختها و ساماندهی روستای گردشگری حسنلو نقده تقویت شده بهطوری که در چند ماه آینده شاهد تحولات زیادی در این روستا خواهیم بود.
او ادامه داد: در کنار ساماندهی روستا، بیش از هر اقدامی، مشارکت و همکاری اهالی روستا در ارزیابیهای ارزیابان یونسکو از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو از اهالی روستا دعوت میشود برای ثبت جهانی روستای حسنلو نقده پای کار باشند.
صفری با اشاره به اینکه حسنلو یکی از روستاهای دارای بیشترین تعداد بومگردی در آذربایجان غربی است، گفت: در حال حاضر نیز چندین بومگردی در این روستا در حال احداث است و از سرمایهگذاری در روستا حمایتهای لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما