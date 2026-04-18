ورود سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش باد و افزایش ابر است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

فردا یکشنبه ۳۰ فروردین ماه این شرایط در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و مناطقی از سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.

دوشنبه ۳۱ و سه‌شنبه یک فرودین ماه فعالیت این سامانه در غرب و جنوب غرب تقویت خواهد شد. همچنین علاوه بر مناطق ذکر شده در بخشهایی از جنوب، مناطق مرکزی و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد.

چهارشنبه ۴ فروردین ماه برای مناطقی از جنوب، مرکز، شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

لازم به ذکر است دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در کرمانشاه، جنوب کردستان، همدان، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سه شنبه یک فروردین ماه در جنوب ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بارش‌ها شدید بوده و احتمال آبگرفتگی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرک دور از انتظار نیست.

همچنین شنبه ۲۹ در شمال غرب، یکشنبه ۳۰ و دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در نیمه غربی کشور، برخی نقاط در مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

شنبه ۲۹ و دوشنبه ۳۱ خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و طی روزهای شنبه ۲۹ و یکشنبه ۳۱ فروردین ماه دریای خزر مواج است.

انتهای پیام/