به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور گفت: امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه جاری، در بیشتر مناطق غربی کشور، دامنه‌های جنوبی و ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر و به‌صورت پراکنده در شمال شرق، بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور، همچنین برخی نقاط استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: فردا پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه نیز در استان‌های واقع در نیمه شمالی کشور و همچنین جنوب استان‌های فارس و بوشهر، کرمان و شمال سیستان و بلوچستان، ناپایداری‌های جوی ادامه خواهد داشت.

ضیائیان بیان کرد: روز جمعه ۱۱ و شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، بارش‌ها به‌صورت پراکنده در شمال غرب، غرب استان‌های ساحلی خزر، شمال شرق و ارتفاعات البرز تداوم خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی ادامه داد: تا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه، در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی دریای خزر، کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: طی پنج روز آینده، در غالب مناطق کشور به‌ویژه نیمه جنوبی، دامنه جنوبی البرز و شمال شرق، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و در مناطق مستعد نیز خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

او درباره وضعیت آب‌وهوای تهران گفت: آسمان تهران امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای امروز تهران ۱۹ و حداکثر دما ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش باد، افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد، همچنین تا روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در تهران مورد انتظار است و در مناطق جنوبی و غربی استان، گاهی گردوخاک نیز رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات ادامه داد: امروز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابرناکی، بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ، به‌خصوص در نیمه شمالی و غربی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه، از میزان ناپایداری‌های جوی در سطح استان تهران کاسته خواهد شد و آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات مورد انتظار است.

