به گزارش خبرنگار میراث آریا؛ محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با اشاره به پیشبینیهای جوی اظهار کرد: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، با تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز چهارشنبه ۹ تا جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه، برای استانهای واقع در شمالغرب، شمال، شمالشرق و دامنههای البرز هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
کبادی با بیان اینکه طبق این هشدار، رگبار شدید باران، رعد و برق و احتمال تگرگ در ۱۴ استان پیشبینی شده، افزود: روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، زنجان و ارتفاعات گیلان، مازندران، قزوین، البرز و تهران، روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در گلستان، خراسان شمالی، زنجان، ارتفاعات سمنان و نیمه شمالی خراسان رضوی و روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه در شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال آذربایجان شرقی، احتمال سیلاب و طغیان رودخانهها وجود دارد.
او با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: تیمهای عملیاتی در تمامی مناطق تحت تأثیر به حالت آمادهباش درآمدهاند. توصیه جدی ما به شهروندان این است که در این مدت از حضور در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد سیلاب جداً خودداری کرده و در ترددهای جادهای، بهویژه در مناطق کوهستانی، با احتیاط کامل رانندگی کنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز در صورت بروز هرگونه حادثه میتوانند در هر ساعتی از شبانهروز با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند تا تیمهای امدادی در کمترین زمان ممکن به یاری آنها بشتابند.
