به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین وضعیت جوی و دریایی استان اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در ساعاتی از ظهر و بعدازظهر امروز شدت وزش باد در برخی مناطق استان و روی خلیج‌فارس و سواحل استان بوشهر افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه پایداری این شرایط تا روزهای آتی ادامه خواهد داشت، افزود: از اواخر وقت فردا دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری، به سبب وزش بادهای شمال غربی روی خلیج‌فارس، سواحل و فراساحل استان بوشهر به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شود.

او با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در ترددهای دریایی تصریح کرد: در این مدت علاوه بر تلاطم دریا، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای روی دریا و سطح استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد وجود دارد که می‌تواند دید افقی را کاهش دهد.

مساعدی با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: دمای هوا همچنان تا فردا دوشنبه در اغلب نقاط استان مقادیر بالایی خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که بیشترین دمای هوا در شهرستان‌های دشتستان، دشتی و تنگستان با ۴۸ درجه سانتیگراد ثبت شده و در سایر نقاط استان نیز دما بین ۳۷ تا ۴۶ درجه متغیر است.

او در تشریح جزئیات پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان گفت: آسمان استان غالباً صاف همراه با غبار محلی خواهد بود و طی ساعاتی از ظهر و بعدازظهر، شاهد وزش باد و در برخی نقاط وقوع باد و گردوخاک خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در ادامه افزود: جهت وزش باد در استان بوشهر غالباً شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود که در اواسط روز در برخی نقاط گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت نیز افزایش می‌یابد.

مساعدی با بیان اینکه ارتفاع موج خلیج‌فارس در سواحل استان ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر برآورد می‌شود، ادامه داد: در اواسط روز در سواحل و فراساحل جنوبی، ارتفاع موج بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

او با اعلام وضعیت جزر و مد در بندر بوشهر برای فردا دوشنبه خاطرنشان کرد: جزر اول ساعت ۱۵ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت ۰۷:۳۹، جزر دوم ساعت ۱۵:۳۶ و مد دوم ساعت ۲۱:۴۵ خواهد بود.

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